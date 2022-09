Anche dopo il caldo torrido d’agosto, il rientro a lavoro o alla routine è difficile da sopportare a causa della stanchezza, dello stress e del sudore.

Una delle sensazioni più belle che si possa provare quando siamo in preda al calore di questo Settembre è una leggera brezza di freschezza, soprattutto di sera!

Oltre a questo, è piacevole anche sentire un buon profumo che ricordi un po’ i colori dell’estate!

Proprio per questo oggi vedremo insieme come far profumare la casa di fresco con 4+1 rimedi fai da te!

Agrumi

Chi è che in estate non ama sentire il fresco ed inebriante profumo degli agrumi? E possiamo continuare a beneficiare di quest’incredibile profumo anche a Settembre!

Spargerne l’odore in casa è una delle scelte migliori e più soddisfacenti perché permette di rendere più “leggera” l’aria pesante ad afosa tipica di questi mesi.

Se volete usare questo rimedio non dovrete far altro che tagliare delle fette di agrumi e metterle ad infusione in un pentolino con acqua calda premendone anche un po’ il succo.

Dopodiché filtrate il composto, lasciate raffreddare e trasferite in un contenitore spray. Vaporizzate infine in tutte le zone della casa interessate.

Alloro

Oltre agli agrumi, anche l’alloro è fantastico per diffondere il profumo fresco in casa!

Ci sono tanti modi con cui potete usarlo, facciamo alcuni esempi:

In bagno : attaccate un rametto o una corona d’alloro sul soffione della doccia assicurandovi che l’acqua non cada sulle foglie. Il vapore acqueo esalerà tutto il profumo che si diffonderà nel bagno.

: attaccate un rametto o una corona d’alloro sul soffione della doccia assicurandovi che l’acqua non cada sulle foglie. Il vapore acqueo esalerà tutto il profumo che si diffonderà nel bagno. Infuso : analogamente a quanto descritto per gli agrumi, potete mettere a bollire qualche foglia d’alloro in acqua e vaporizzare la soluzione nelle aree della casa che preferite. Se vi va aggiungete delle fette di Limone.

: analogamente a quanto descritto per gli agrumi, potete mettere a bollire qualche foglia d’alloro in acqua e vaporizzare la soluzione nelle aree della casa che preferite. Se vi va aggiungete delle fette di Limone. Decorazioni: oltre alla corona, ci sono tante bellissime decorazioni che si possono fare con l’alloro. In questo modo non solo profumerete la casa, ma abbellirete anche l’ambiente!

Oli essenziali

Questo trucchetto l’avrete provato sicuramente tante volte!

Gli oli essenziali sono il rimedio più facile e accessibile quando si vuol profumare qualcosa, anche perché ne esistono tantissimi tipi diversi.

Se voi ne possedete qualcuno, potete creare un profumatore facile e veloce sciogliendo unendo 1 cucchiaino di olio dal profumo fresco come quello all’eucalipto o alla lavanda in acqua e spruzzare nelle aree che preferite.

Menta

Quando pensiamo ai profumi freschi ci pensiamo senza dubbio alla menta!

La pianta in questione, infatti, ha molteplici funzionalità in estate che la rendono perfetta per il nostro ambiente.

Per prima cosa la menta è un ottimo repellente per alcuni insetti come le mosche, oltre ad essere profumata e delicata.

Dunque potrete semplicemente posizionare una piantina di menta sul davanzale delle finestre oppure fare un infuso con qualche foglia e godervi il bellissimo profumo!

Rosmarino

Allo stesso modo della menta, anche il rosmarino è stupendo tutto l’anno data la sua freschezza!

Una pianta di rosmarino viene amata sia perché rende le pietanze unicamente buone, ma anche perché profuma tantissimo.

Anche per questo rimedio potete procedere con un infuso da vaporizzare, oppure con dei sacchetti profumati con delle foglioline di rosmarino.

Insomma, ci sono tanti modi per sentire questo bellissimo odore in casa!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare i rimedi descritti in caso di allergia o ipersensibilità.