Uno dei metodi più amati ed usati per profumare la casa è attraverso il lavaggio dei pavimenti.

L’odore sprigionato dal secchio si propaga in tutta la casa profumando tutti gli ambienti circostanti.

Oggi vedremo alcuni rimedi fai da te che escludono l’utilizzo di detersivi inquinanti, ma prediligono solo metodi naturali.

Scopriamo subito insieme come profumare la casa lavando a terra con alcuni trucchetti efficaci!

Sapone di Marsiglia

Come primo metodo non posso fare a meno di consigliarvi il sapone di Marsiglia!

Si tratta di un ingrediente della Nonna che non manca mai nelle case di chi ancora oggi ama ed utilizza i rimedi naturali.

Con il sapone di Marsiglia, inoltre, potete lavare anche i pavimenti più delicati come quelli in legno, marmo o pietra naturale.

Ebbene, grattugiate 1 cucchiaio di prodotto e mettetelo nel secchio con acqua tiepida, procedete poi al lavaggio ricordando di fare una prima passata con la pezza molto bagnata.

Sentirete un fantastico profumo!

Oli essenziali

Non trascuriamo anche gli oli essenziali che sono il metodo più veloce per profumare la casa lavando a terra!

Esistono tantissime fragranze che potete sfruttare a vostro piacimento, alternandole e dando sempre un tocco di profumo diverso alle stanze.

Non dovrete far altro che mettere 3/4 gocce dell’olio essenziale che avete scelto all’interno del secchio e procedere con il lavaggio.

Un altro rimedio che potete usare è riempire un vaporizzatore da 100 ml con acqua demineralizzata e 6 gocce di olio essenziale. Quando strizzate la pezza prima di asciugare, spruzzatene un po’ sopra ed ecco fatto!

Agrumi

L’odore degli agrumi è quello che tipicamente vogliamo sentire quando laviamo il pavimento!

Ed in effetti la freschezza che conferiscono all’ambiente è imparagonabile, per questo vediamo subito come fare per sentirne il profumo!

Potete procedere seguendo i passaggi descritti precedentemente con gli oli essenziali, usando quello al limone o all’arancia.

In alternativa potete premere il succo di 1 arancia o 1 limone piccolo ben filtrati e metterli direttamente nel secchio: la casa avrà un odore meraviglioso!

Alloro

Non può mai mancare l’alloro nei nostri rimedi per dare profumo alla casa e in questo caso lavando il pavimento!

L’alloro, inoltre, ha anche effetti benefici in quanto rilassa e aiuta a purificare l’aria, dunque perché non usarlo nel nostro caso?

Dovrete semplicemente fare un infuso con acqua e 5 foglie d’alloro, poi fatelo intepidire, filtratelo e mettetelo in un flacone.

Basteranno 3/4 di bicchiere nel secchio che usate per il lavaggio ed ecco fatto!

Detergente naturale

Infine vediamo come preparare un detergente naturale che possa essere d’aiuto per avere sempre un buon odore lavando a terra e allo stesso tempo pulire tutto il pavimento!

Ingredienti

500 ml d’acqua (meglio se demineralizzata)

2 cucchiai di bicarbonato

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

Il primo passaggio è sciogliere la quantità di sapone richiesta a bagnomaria (se non avete quelli liquido). Unite poi il bicarbonato poco a poco fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso.

Versatelo nell’acqua e poi trasferite tutto in un flacone, ecco che il detergente naturale è pronto! Dovrete usarne 1 misurino ogni volta che lavate il pavimento e vedrete che risultato!

Avvertenze

Prima di passare al lavaggio, provati i metodi indicati prima in angoli non visibili.