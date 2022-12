Il termosifone è fondamentale in casa quando l’inverno prende il sopravvento e inizia a raffreddare tutte le stanze.

Tuttavia l’utilità di questo elettrodomestico non è da ridurre soltanto al riscaldamento, ma è utile anche per profumare tutta la casa!

Infatti ora vedremo insieme come profumare la casa di buono in inverno con il metodo della treccia sul termosifone!

Occorrente

La prima cosa da fare è procurarci l’occorrente necessario per il nostro fantastico trucchetto!

Avrete bisogno:

3 strisce di stoffa

2 elastici o 2 nastri

1 panetto di sapone di Marsiglia

Tutti qui! Dovrete avere soltanto questi tre elementi per ottenere un profumo in tutta la casa attraverso il calore del termosifone.

Procedimento

Andiamo a vedere subito il procedimento!

Le tre strisce di stoffa devono avere la stessa lunghezza e possibilmente anche la stessa larghezza. Potete prenderle dello stesso colore o anche di colori diversi per rendere la treccia ancora più bella!

Legate un’estremità delle strisce con l’elastico e iniziate a fare la treccia come se aveste delle normali ciocche di capelli tra le mani.

Quando avrete completato, non vi resterà che legare l’altra estremità della treccia sempre con l’elastico ed ecco fatto!

Completate i passaggi inumidendo la treccia con un po’ d’acqua, dopo strofinate sopra il panetto di sapone di Marsiglia e così il profumo raggiungerà ogni angolo della casa!

Altri metodi per profumare

Quello della treccia profumata è un rimedio fantastico, ma le sorprese non finiscono qui!

Scopriamo insieme altre modalità che potete usare a vostro vantaggio ogni volta che desiderate spargere un fantastico profumo in casa!

Foglie d’alloro

Mettere delle foglie d’alloro sul termosifone è la cosa giusta da fare se amate l’odore di questa fantastica pianta!

L’alloro possiede, infatti, moltissime proprietà rilassanti e distende anche le vie nasali, quindi è l’ideale durante le giornate invernali dove vogliamo trovare ristoro dal freddo.

Non dovrete far altro che disporre delle foglie (anche fresche, si essiccheranno sul calorifero) lungo la superficie del termosifone.

In alternativa fate un infuso profumato con acqua e 6 foglie d’alloro, trasferitelo in un barattolo e mettetelo sul calorifero.

Bucce di agrumi

Non solo l’alloro, ma anche le bucce d’agrumi sono una risorsa preziosa a cui non dovremmo mai rinunciare!

Il profumo fresco dell’arancia e del limone inebriano tutta la casa e, se usati sul termosifone, saranno un’ottima soluzione!

Dovrete semplicemente tagliare delle bucce di agrumi e togliere per bene la parte bianca interna, poi posizionatele sul termosifone e lasciatele essiccare.

L’odore si spargerà ovunque!

Oli essenziali

Non possiamo fare a meno di prendere in considerazione anche gli oli essenziali tra i rimedi più efficaci per profumare la casa con il termosifone.

Il trucchetto più veloce è versare 5 o 6 gocce dell’olio che preferite all’interno del deumidificatore in ceramica così da diffondere l’odore.

Un’alternativa è fare sempre il barattolo profumato con 500 ml d’acqua e 1 cucchiaino di oli essenziali.

Menta ed eucalipto

Avete una pianta di menta o eucalipto? Non potete rinunciare ad usare le foglie per profumare la casa!

Analogamente all’alloro, anche queste due piante hanno una fragranza che riesce a rilassare e a liberare il naso da eventuali muchi e otturazione data dal freddo dell’inverno.

Procedete secondo i passaggi descritti anche per l’alloro, ovvero disponete le foglie direttamente sul termosifone, oppure fate l’infuso profumato!

Avvertenze

Non usate gli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità.