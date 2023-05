Oltre all’odore del cibo, in cucina è bello sentire anche l’odore di pulito.

Spesso, però, alcune pietanze lasciano impresso il loro odore anche dopo un lavaggio approfondito dell’ambiente.

Se anche a voi è capitato di non sapere come mandare via la puzza dalla cucina, non vi resta che scoprire il trucco della padella!

Ingredienti

Iniziamo questo fantastico trucchetto assicurandoci di avere tutto l’occorrente necessario!

State pensando in questo preciso momento di usare il rimedio della padella e avete paura di non avere tutti gli elementi in casa? Non preoccupatevi, li potete trovare tranquillamente nei mobili!

Ingredienti

una padella di piccole-medie dimensioni, oppure un tegamino

acqua q.b.

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

1 limone fresco

8/9 gocce di olio essenziale

Facile, vero? L’unica cosa che forse non tutti possiedono in casa è soltanto l’olio essenziale, ma basterà mettere un po’ di limone in più e il gioco è fatto!

Sempre in relazione all’olio essenziale, tenete presente che potete scegliere la fragranza che preferite; ad essere indicati in cucina sono gli oli essenziali alla lavanda, alla menta o agli agrumi.

Procedimento

Andiamo subito al procedimento semplice e veloce che vi farà ottenere una cucina super profumata in un batter d’occhio!

Per prima cosa, dovrete prendere la padella e mettere l’acqua all’interno fino a riempirla per 1/3.

In seguito premete dentro il succo di limone, aggiungete il bicarbonato di sodio e le gocce di olio essenziale.

Aggiunti tutti gli ingredienti, non dovrete far altro che accendere il fuoco con la fiamma non troppo alta e aspettare che arrivi ad ebollizione.

Una volta arrivato a bollore, attendete altri 15/20 minuti, in modo che tutto il profumo possa evaporare e raggiungere ogni angolo della cucina che si inebrierà di un aroma meraviglioso e fresco.

Il limone, infatti, trova il suo punto forte proprio all’odore intenso che lo caratterizza e al fatto che il profumo resta a lungo.

Per quanto riguarda il bicarbonato, invece, la sua azione è fondamentale in quanto risulta essere un fantastico anti-odore naturale e catturerà ogni minima puzza.

Non a caso viene usato per tante altre zone della casa come il bagno, i mobili, i cassetti e il balcone!

Metodi alternativi

Il trucco della padella non solo è veloce ma anche particolarmente efficace per cui risulta sempre una prima scelta ottima al fine di mandare via i cattivi odori dalla cucina.

Tuttavia esistono anche altri rimedi che potete prendere in considerazione, come alternativa alla padella, che sono altrettanto funzionali!

Vediamone alcuni insieme:

infuso all’alloro e limone : perfetto per togliere gli odori molto ostinati che stentano ad andar via. Riempite un pentolino con 5 foglie d’alloro e il succo di un limone grande e fatelo evaporare finché non avrà raggiunto ogni angolo della cucina.

: perfetto per togliere gli odori molto ostinati che stentano ad andar via. Riempite un pentolino con d’alloro e il grande e fatelo evaporare finché non avrà raggiunto ogni angolo della cucina. arancia e cannella : un infuso molto invernale, ma che dona un profumo davvero inebriante che vi farà innamorare subito. Tagliate le fette di un’arancia, premendo anche un po’ il succo, e mettetele in un pentolino con acqua. Aggiungete una puntina di cannella e portate ad infusione finché l’odore non avrà raggiunto l’intensità desiderata.

: un infuso molto invernale, ma che dona un profumo davvero inebriante che vi farà innamorare subito. Tagliate le fette di un’arancia, premendo anche un po’ il succo, e mettetele in un pentolino con acqua. Aggiungete una puntina di cannella e portate ad infusione finché l’odore non avrà raggiunto l’intensità desiderata. aceto di mele: tra le varie tipologie d’aceto, questa e quella dall’odore meno pesante, per cui è ottimo nel nostro caso. L’aceto inoltre cattura gli odori all’istante; basterà soltanto riempire il pentolino con un bicchiere di prodotto e portarlo ebollizione finché non sentirete più la puzza.

Avvertenze

Nello svolgimento del trucco della padella, è importantissimo fare attenzione a non scottarvi.