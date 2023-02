Profumare la cucina è sempre una bella sfida perché gli odori del cibo spesso sovrastano un po’ tutto.

La soluzione più veloce che si prende è sicuramente aprire le finestre e far arieggiare per bene, ma non sempre questo passaggio si può fare.

Accade molto spesso, infatti, che il freddo non ci permette di tenere tutto aperto. Dunque vediamo come profumare la cucina con pochi e semplici rimedi naturali!

Profumo di agrumi

A chi non piacerebbe sentire un fantastico profumo di agrumi nella propria cucina?

Gli agrumi, inoltre, possiedono un odore molto intenso e per questo sono perfetti quando si tengono finestre e balconi chiusi.

Tutto quello che dovrete fare è prendere un’arancia o un limone e tagliarlo a metà, poi premete una metà e mettetela in un pentolino con acqua. Tagliate al restante parte in fette e mettete sempre nel pentolino.

A questo punto accendete la fiamma e fate arrivare a bollore, dopodiché spegnete e lasciate che il profumo raggiunga tutta la cucina!

Infuso di alloro

Non può mancare l’alloro in qualsiasi rimedio che tratti il diffondere dei buoni odori!

Analogamente agli agrumi, anche in casi del genere stiamo parlando di un aroma molto forte che però non disturba mai ed è perfetto in un ambiente come la cucina.

Vi consiglio, come visto per gli agrumi, di procedere con un infuso in modo da rendere molto incisiva la fragranza.

Oltre alle foglie d’alloro, aggiungete anche 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio nel pentolino così che la puzza possa essere assorbita più efficacemente.

Fiori di lavanda

Anche se è un profumo che si incontra perlopiù in lavatrice, la lavanda è il fiore che si predilige maggiormente nei profumatori naturali!

Per tale ragione non si può evitare di metterla nella lista dei trucchetti per avere un buon odore in cucina anche con finestre e balconi chiusi.

Altro non dovrete fare che preparare l’infuso come nei casi precedenti oppure fare una candela profumata!

Riempite un barattolo in vetro con l’infuso di acqua e fiori di lavanda, poggiate poi una candela sopra e non passerà troppo tempo prima di sentire il suo meraviglioso profumo in cucina!

Aceto di mele

Se desiderate rimedi più casalinghi e senza profumazioni particolarmente forti, allora dovrete affidarvi all’aceto di mele!

L’aceto di mele, rispetto agli altri, possiede un odore molto più gradevole e neutralizza alla perfezione tutta la puzza che si è diffusa all’interno della cucina.

Scaldate un pentolino con l’aceto di mele, poi fatelo arrivare a bollore e abbassate la fiamma, spegnete quando non sentite più gli odori in cucina.

Vedrete che risultato fantastico!

Trucchetto del forno

Conoscete il trucchetto del forno per spargere un buon odore in cucina?

Beh, questo è davvero l’ideale in caso di balconi e finestre chiusi perché in pochissimo tempo riesce a farvi ottenere fantastici risultati.

Prendete un foglio di carta forno e poggiate su una leccarda, dopodiché tagliate delle fette di agrumi e inserite nel forno a 180° per almeno un quarto d’ora.

Una volta che la puzza sarà andata via, non vi resta che spegnere il forno e godervi il profumo inebriante di agrumi!

Per evitare la puzza

Dopo aver visto tutti questi fantastici rimedi della Nonna per evitare cattivi odori all’interno della cucina, scopriamo anche come evitarli proprio gli odori!

Non è complicato, quello che dovrete fare è mettere un pentolino con dell’aceto bollente all’interno della cucina mentre cucinate.

In questo modo, oltre all’accensione della cappa, avrete un aiuto in più per non far diffondere gli odori in ogni angolo!