Come far Profumare di Fresco la Casa con l’Aspirapolvere

In estate sembra essere difficile avere la casa sempre profumata in quanto le porte aperte non ci permettono di “conservare” il buon odore.

Per questo cerchiamo di ricorrere a prodotti commerciali che ci promettono di profumare di fresco la nostra casa.

Ma sapevate che vi basta l’aspirapolvere per portare un profumo di fresco in casa? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Menta

Il primo ingrediente che vi consigliamo è la menta, la quale vanta un profumo inebriante e rinfrescante. Vi basterà, quindi, spezzettare delle foglie di questa pianta aromatica e aspirarle con l’aspirapolvere o metterle direttamente nel sacchetto.

Noterete che man mano che passerete l’aspirapolvere, il profumo di menta si diffonderà per la casa neutralizzando non solo i cattivi odori, ma portando un profumo di freschezza. Inoltre, vi sembrerà di respirare aria più pulita!

Alloro

Un altro ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è l’alloro, l’erba aromatica nota per il suo profumo di fresco e per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori. Non a caso, viene usata per portare il profumo di mare in casa!

Tutto ciò che dovrete fare è prendere delle foglie di alloro, spezzettarle, e aspirarle con l’aspirapolvere. Dopodiché, passatela sul pavimento e…che profumo! In alternativa, potete anche mettere direttamente qualche foglia nel sacchetto dell’aspirapolvere.

Agrumi

Quando si parla di ingredienti in grado di profumare la casa e portare freschezza, non si possono non menzionare gli agrumi! Che siano limoni, arance o mandarini, poco importa in quanto tutti sono caratterizzati da un odore inebriante. Vi ricordiamo, infatti, che sono in grado anche di togliere la puzza dalle scarpe e dalle scarpiere solitamente soggette ai cattivi odori.

In questo caso, quindi, dovrete mettere qualche buccia essiccata direttamente nel sacchetto dell’elettrodomestico e attivarlo. E che profumo! In caso, invece, la vostra aspirapolvere abbia un serbatoio potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale agli agrumi. Dal momento che attiverete l’aspirapolvere, sentirete un buon profumo per tutta la casa!

Vi ricordiamo, però, di non aspirare le bucce per non rischiare di bloccare il tubo!

Rosmarino

Oltre all’alloro e alla menta, anche il rosmarino vanta un aroma piacevole in grado di portare un profumo di freschezza negli ambienti. Come se non bastasse, poi, questo ingrediente vanta anche proprietà sgrassanti in grado di pulire alcune superfici in casa!

Come già visto nei rimedi precedenti, dovrete aspirare qualche fogliolina di rosmarino con l’aspirapolvere e il gioco è fatto!

Eucalipto

L’eucalipto è una pianta nota per le sue molteplici proprietà, tra cui quella balsamica e quella aromatizzante. Vi ricordiamo, infatti, che viene usata anche per profumare il bagno e per rendere la doccia più rilassante!

Ancora una volta, quindi, vi basterà spezzettare le foglie e aspirarle con l’aspirapolvere o metterle direttamente nel sacchetto. Ovviamente, vi suggeriamo di cambiare le foglie quando notate che il profumo sta svanendo, in modo da rendere sempre efficace questo rimedio!

Oli essenziali

Infine, vediamo come profumare casa di fresco con gli oli essenziali, i quali sono efficaci anche in caso di aspirapolvere che ha il serbatoio.

Se, quindi, avete l’aspirapolvere con il sacchetto, dovrete semplicemente versare qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o sull’ovatta. Dopodiché, inseritelo nel sacchetto e attivate l’aspirapolvere.

In caso, invece, abbiate l’aspirapolvere con serbatoio ad acqua, allora dovrete aggiungere 5 o 6 gocce (in base all’intensità che desiderate) di olio essenziale direttamente nel serbatoio e voilà: la vostra casa profumerà di fresco come non mai!

Video-procedimento

E se volete un video per vedere come profumare la casa con l’aspirapolvere, ecco a voi!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico. Ricordate, inoltre, di non aspirare mai elementi troppo grandi o ingredienti la cui composizione potrebbe otturare il tubo.