Come profumare le tende con il metodo della ciotola

In inverno, le tende si impregnano spesso di cattivi odori a causa della mancata circolazione dell’aria negli ambienti domestici. Gli odori sgradevoli in casa non si impregnano soltanto nei mobili o nelle pareti, ma anche e soprattutto nelle tende. E così, ci ritroviamo la puzza di cucinato, di frittura e di fumo su questi tessuti che finiamo, poi, per sentire per tutta la casa.

Per fortuna, però, esiste un metodo in grado di assorbire la puzza sulle tende in maniera facile e veloce. Di cosa parliamo? Con il metodo della ciotola potrete mandare via la puzza, senza ricorrere a lavarle subito; scopriamo subito come fare!

Il metodo della ciotola è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi di una ciotola e riempirla con alcuni ingredienti in grado di deodorare e neutralizzare i cattivi odori.

Vi consigliamo di prediligere l’aceto, il quale è una manna dal cielo per assorbire la puzza. Prendete, quindi, una ciotola da cucina e riempitela con l’aceto, dopodiché collocatela sotto la tenda e lasciate agire per tutta la notte: il giorno dopo vi accorgerete che della puzza non ci sarà più traccia! Infine, versatelo in una ciotola e collocatela sotto la tenda come già abbiamo visto con l’aceto: addio cattivi odori!

Ciotola con Bicarbonato di sodio

La proprietà che abbiamo appena visto per l’aceto è comune anche al bicarbonato di sodio! Tra le sue qualità più apprezzate, infatti, c’è quella di catturare gli odori, per questo non manca mai di stare nei mobili o nel bagno per evitare la puzza! Nel caso delle tende, basterà semplicemente mettere a scaldare dell’acqua con 1 bicchiere di bicarbonato di sodio; versare poi il contenuto della ciotola e lasciarlo accanto alla tenda. Anche in questo caso basterà una notte o almeno 5 ore per non sentire più la minima traccia di odore!

Ciotola con Borotalco

Il suo profumo, quando si sparge in bagno, inebria tutto l’ambiente con la sua dolcezza, quindi perché non usarlo anche con il metodo della ciotola per le tende? Altro non dovrete fare che scaldare sempre dell’acqua con cui riempirete la ciotola e poi mettere 1 cucchiaio di borotalco all’interno, facendolo sciogliere completamente. Una volta messa la ciotola vicino alla tenda, sentirete il fantastico odore in un batter d’occhio!

Ciotola con Amido di mais

Un rimedio molto simile a quello del borotalco, ma privo di odori è l’amido di mais! Per cui, se volete eliminare la puzza dalle tende, ma senza spargere una particolare fragranza in casa, non potrete fare a meno di usare questo metodo. Dovrete fare gli stessi passaggi descritti anche nel paragrafo precedente, ma mettendo 1 cucchiaio di amido di mais anziché il borotalco.

Ciotola con Sale grosso

Quando ci sono problemi di umidità, il sale grosso rappresenta una soluzione naturale ed economica per assorbirla. Tuttavia il sale non assorbe solo gli aloni di umidità in casa, ma cattura in un batter d’occhio anche gli odori meno graditi. Riempite, dunque, metà ciotola con sale grosso e poi lasciate per una notte intera così che possa andare via anche la puzza più ostinata!

Ciotola con Infuso di agrumi

Amate l’odore degli agrumi? Bene, allora non potrete rinunciare ad un infuso che tolga tutto l’odore impregnato nelle tende! Tagliate delle fette di arancia e limone, premendo anche un po’ il succo, in un pentolino con dell’acqua; accendete la fiamma e portate a bollore; aggiungete poi anche 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio. Una volta arrivato ad ebollizione, spegnete e travasate tutto nella ciotola che lascerete per diverse ore in modo che si possa spargere tutto l’odore!