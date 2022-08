Tra i vari ingredienti che si usano nei rimedi naturali, il sale grosso è tra i più amati!

Fondamentale in cucina perché altrimenti nessuna pietanza avrebbe sapore, quest’elemento è una risorsa preziosa anche in casa!

Infatti può aiutare a risolvere vari problemini che si riscontrano nel quotidiano, vediamo subito perché è importante usarlo ogni giorno!

Per il calcare

Se c’è una cosa per cui usare il calcare è un’ottima mossa, è per il calcare che si accumula in casa!

Infatti la più grande proprietà di quest’ingrediente è proprio quella anti-calcare, per questo viene usato tanto anche all’interno della lavatrice e lavastoviglie!

Dunque non dovrete far altro che sciogliere 3 cucchiai di sale grosso in 500 ml d’acqua, aggiungete poi il succo di 1 limone e trasferite in un vaporizzatore.

Spruzzate la soluzione sulle zone interessate, come i rubinetti del bagno, la doccia o il lavello della cucina e strofinate con una spugna non abrasiva.

Addio calcare!

Per i cattivi odori

Un’altra soluzione rappresentata dal sale è per mandare via i cattivi odori!

L’azione pulente si associa anche ad un’ottima capacità di assorbire gli odori sgraditi, vi dirò subito in che modo usarlo.

Non dovrete far altro che mettere il sale all’interno di una ciotolina e lasciarlo nelle zone dove avvertire la puzza, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale così si sparge meglio l’odore.

Vedrete che risultato!

Per l’acciaio

L’acciaio è croce e delizia di ogni cucina! Bellissimo perché sempre brillante, ma spesso diventa difficile da trattare perché si graffia facilmente.

Quando sono presenti macchie ostinate, il sale grosso viene in nostro soccorso!

Dovrete unire dell’acqua bollente a filo in 1 cucchiaio di sale fino ad ottenere una sorta di cremina, per cui non esagerate con la quantità d’acqua, altrimenti viene troppo liquido.

Ottenuta una consistenza di un gel, spalmate il composto su una spugna non abrasiva e andare a strofinare sugli elementi in acciaio.

Risciacquate bene ed l’acciaio sarà tornato lucidissimo!

Per potenziare l’azione brillante, potete aggiungere anche qualche goccia di aceto bianco!

Pavimenti

Potrebbe sembrare strano, ma anche i pavimenti possono diventare perfetti con una manciata di sale!

Infatti per alcune superfici risulta efficace anche contro le macchie.

Dovrete soltanto mettere 1 cucchiaio di sale sciolto nel secchio d’acqua e passare al lavaggio dei pavimenti.

Attenzione! Vi ricordo ancora una volta che il sale va prima sciolto, altrimenti potrete rischiare di graffiare le piastrelle.

Assorbe l’umidità

Quando l’umidità inizia ad inserirsi in casa, il sale è sempre la soluzione giusta!

Soprattutto nella stagione invernale è una vera e propria salvezza perché ha la capacità di assorbire in modo naturale l’umidità circostante.

Basterà semplicemente mettere un barattolo pieno di sale grosso nelle zone della casa dove vedete che l’umidità è maggiore.

Man mano che il sale la assorbe, diventerà più liquido, al quel punto dovrete sostituirlo e usare il sale nel barattolo per una delle cose elencate!

In lavatrice

Come detto prima, questo fantastico ingrediente è perfetto anche in lavatrice!

Potete usarlo nei lavaggi a vuoto per togliere tutto il calcare e la muffa, basterà mettere 1/2 kg di prodotto all’interno del cestello e avviare il lavaggio.

Ricordate di usare temperature alte altrimenti i granuli di sale non si scioglieranno per bene.

Inoltre un misurino nel cestello insieme al bucato è ottimo per sbiancare e per rendere i panni più morbidi, dato che il sale rende meno pesante la composizione dell’acqua.

Lavastoviglie

Efficace in lavatrice, ma soprattutto in lavastoviglie!

Anche in questo caso potete usare il sale per i lavaggi a vuoto mettendo sempre mezzo kg di prodotto sul fondo e avviando il lavaggio a temperature alte.

Inoltre è ottimo da sciogliere e vaporizzare sulle stoviglie prima di metterle nel cestello così da ottenerle lucide e senza aloni d’acqua.

Insomma, un prodotto irrinunciabile!

Sacchetti profumati

Ultimo trucchetto molto interessante che potete usare con il sale grosso è per fare dei sacchetti profumati!

Il sale è un ottimo conduttore di profumo, per cui sarà fantastico nell’armadio e nei cassetti.

In base alla quantità di sacchetti che dovete riempire, versate il sale necessario in una ciotola e aggiungete 4/5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Mescolate per far penetrare bene il profumo e poi distribuite il sale nei sacchetti traspiranti, poi chiudeteli e riponeteli all’interno dei mobili.

Ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di sciogliere sempre il sale dove richiesto e di provare i rimedi prima in angoli non visibili.