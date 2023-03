In inverno, le tende si impregnano spesso di cattivi odori a causa della mancata circolazione dell’aria negli ambienti domestici.

E così, ci ritroviamo la puzza di cucinato, di frittura e di fumo su questi tessuti che finiamo, poi, per sentire per tutta la casa.

Per fortuna, però, esiste un metodo in grado di assorbire la puzza sulle tende in maniera facile e veloce. Di cosa parliamo? Del metodo della ciotola! Vediamo insieme come fare!

Come fare

Il metodo della ciotola è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi di una ciotola e riempirla con alcuni ingredienti in grado di deodorare e neutralizzare i cattivi odori.

Vi consigliamo di prediligere l’aceto, il quale è una manna dal cielo per assorbire la puzza. Prendete, quindi, una ciotola da cucina e riempitela con l’aceto, dopodiché collocatela sotto la tenda e lasciate agire per tutta la notte: il giorno dopo vi accorgerete che della puzza non ci sarà più traccia!

In alternativa, potete anche sfruttare l’alloro, il quale è in grado di purificare l’aria. Tutto quello che dovrete fare è mettere in infusione 4 foglie di alloro in 800 ml d’acqua e accendere il fuoco. Dopodiché, spegnete il fuoco e lasciate il coperchio sulla pentola per un giorno intero prima di filtrare il composto.

Infine, versatelo in una ciotola e collocatela sotto la tenda come già abbiamo visto con l’aceto: addio cattivi odori!

Altri rimedi per profumare le tende

Una volta visto come rimuovere i cattivi odori dalle tende con il metodo della ciotola, vediamo altri trucchetti per profumare le tende senza doverle lavare.

Miscela profumata

Innanzitutto, vediamo insieme come realizzare una miscela profumata che può essere vaporizzata sulle tende per profumare anche tutta la casa! Munitevi, quindi, di:

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua demineralizzata

8 gocce di olio essenziale

1 flacone spray

In una brocca graduata, versate l’acqua demineralizzata e aggiungete, poi, il cucchiaino di bicarbonato. Dopodiché, mescolate fino a favorire lo scioglimento del bicarbonato e aggiungete anche le gocce d’olio della fragranza che più preferite.

Infine, travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray e agitatelo energicamente per amalgamare ulteriormente gli ingredienti. E voilà: il vostro spray deodorante è pronto per l’uso! Dovrete solo vaporizzarlo sulle tende tenendovi a debita distanza per non bagnarle eccessivamente e…che profumo!

Agrumi

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di profumare naturalmente, non si possono non menzionare gli agrumi! Vi ricordiamo, infatti, che questi sono una manna dal cielo anche per profumare una stanza tendente ai cattivi odori come il bagno!

Vi basterà, quindi, mettere le bucce ed il succo di 1 arancia o di 1 limone in un pentolino e coprirlo per 3/4 con dell’acqua. Dopodiché, accendete il fuoco, portate la miscela ad ebollizione e lasciate raffreddare. Infine, filtrate il composto e travasatelo in un flacone spray.

Petali di fiori

Infine vediamo come sfruttare il profumo dei petali di fiori per portare un buon profumo in casa! Munitevi, quindi, di alcuni petali e risciacquateli per rimuovere eventuali insetti o terreno. Dopodiché, metteteli in una pentola contenente acqua bollente e lasciateli in ammollo per un po’.

Quando si sarà raffreddata l’acqua, travasate il tutto in un flacone spray e…che la magia abbia inizio! Per un effetto più efficace, potrete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Come se non bastasse, è possibile utilizzare questi petali per preparare un pot-pourri fai da te in grado di profumare tutta la casa!

Avvertenze

Non spruzzate le miscele troppo vicino alle tende perché potreste macchiarle. Valutate sempre la tipologia di materiale delle tende per essere certe di poter usare gli ingredienti suggeriti.