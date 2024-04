Come profumo queste 3 Stanze della Casa con 3 Erbe Aromatiche diverse

È incredibile quanto un semplice profumo possa cambiare l’atmosfera di una casa, donando subito una sensazione di benessere e accoglienza. Io adoro utilizzare prodotti naturali, ma devo ammettere di avere una vera e propria passione per le erbe aromatiche e il lroo profumo.

Oggi voglio condividere con voi alcuni dei miei trucchi preferiti per usare menta, alloro e lavanda per profumare diversi ambienti della casa. Sono semplici, economici e soprattutto ecologici!

Infuso di menta per profumare il bagno

Iniziamo dal bagno: quel luogo che tutti desideriamo sia sempre fresco e pulito. E quale aroma è meglio associato alla freschezza se non quello della menta? Per me, preparare un infuso di menta per il bagno è diventato quasi un rituale. Ecco cosa faccio:

Prendo un litro d’acqua e lo porto a ebollizione; poi aggiungo un generoso mazzo di foglie di menta fresca. Lascio sobbollire per circa 15 minuti per consentire all’acqua di assorbire tutti gli oli essenziali della menta. Dopo aver spento il fuoco, lascio riposare l’infusione fino a completo raffreddamento. Infine, filtro il tutto in una bottiglia spray e ho il mio spray rinfrescante pronto all’uso.

E non è finita qui! A volte la lego in mazzetti, che tengo in diversi punti del bagno, come vi mostro in questo video:

Pentolino con alloro per profumare la cucina

Passiamo ora alla cucina: il cuore della casa, ma anche il luogo dove odori meno piacevoli possono accumularsi. Non so più da quanto tempo l’alloro è diventato il mio miglior cattura-odori. In genere lo uso così:

Riempio un pentolino con acqua e vi aggiungo 4-5 foglie di alloro, permettendo loro di liberare il loro aroma bollendo. Dopo aver portato l’acqua a ebollizione, abbasso la fiamma e lascio che l’aroma dell’alloro si espanda dolcemente nell’aria.

L’aroma dell’alloro non solo maschera odori sgradevoli ma introduce anche una sensazione di pulito e freschezza.

Fiori secchi di lavanda in camera da letto

E per finire, non potevo non menzionare la lavanda. Questa meravigliosa pianta non solo ha un profumo divino (io la amo!), ma è anche famosa per le sue proprietà calmanti e rilassanti. Ecco come mi piace usarla:

Creo piccoli sacchettini di tessuto riempiti con fiori di lavanda essiccati , da mettere nei cassetti o negli armadi per tener lontane le tarme . Ma mi profuma anche i vestiti nei cassetti.

Un'altra opzione è disporre un mazzetto di lavanda sotto il cuscino prima di coricarsi. Non solo migliora la qualità del sonno, ma riempie la camera da letto di un aroma rilassante che invita al riposo.

Utilizzando la lavanda in questi modi, non solo beneficerete delle sue proprietà rilassanti ma porterete in casa un angolo di natura provenzale.