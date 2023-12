La cucina è uno degli ambienti della casa più soggetti ai cattivi odori in quanto è qui che cuciniamo, fumiamo e passiamo gran parte del nostro tempo.

Così, per averla sempre profumata, tendiamo a ricorrere a dei prodotti disponibili in commercio che però sono molto inquinanti.

Per fortuna, però, non ne avete bisogno! Oggi, infatti, vedremo insieme come eliminare i cattivi odori in cucina con rimedi casalinghi e naturali!

Trucchetto della padella

Innanzitutto, vi suggeriamo un trucchetto molto efficace e facile da provare in questi casi: il trucchetto della padella. Munitevi, quindi, di:

una padella di piccole-medie dimensioni o, in alternativa, un tegamino

acqua

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

un limone fresco

gocce di olio essenziale a vostra scelta

Riempite la padella con circa 2 bicchieri d’acqua o comunque con una quantità tale da riempirla per 1/3, dopodiché versate il succo di limone e aggiungete i 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e circa 8-9 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

A questo punto, portate il tutto ad ebollizione e lasciate la padella sul fuoco per altri 15 minuti: un buon profumo verrà sprigionato in tutta la cucina e rimuoverà i cattivi odori.

Arancia e cannella

Quando si parla di ingredienti casalinghi in grado di profumare, non si può fare a meno di menzionare l’arancia e la cannella, i quali vengono utilizzati per portare un profumo di autunno in casa.

Riempite, quindi, un pentolino con circa 1 litro di acqua, dopodiché mettetelo sul fuoco e lasciatelo riscaldare a fuoco lento.

A questo punto, versate nel pentolino due arance a fette abbastanza spesse e un po’ di cannella in polvere e quando l’acqua avrà raggiunto il punto di ebollizione, abbassate la fiamma e lasciate cuocere per altri 10 minuti.

Infine, dovrete travasare la miscela in un barattolo in vetro e collocarlo in cucina.

Aceto

Anche l’aceto è un ingrediente noto per la sua funzione anti-odore. Per questo, può essere utilizzato in questo caso per togliere la puzza in cucina.

Dovrete semplicemente riempire un bicchiere con aceto bianco e metterlo al centro del piano cottura per una notte intera. Inoltre, potete usare l’aceto anche per pulire il piano cottura!

Metodo della pentola

Oltre al trucchetto della padella, è possibile anche provare il metodo della pentola. In questo caso, dovrete aggiungere 3 foglie di salvia in un pentolino contenente acqua e portarlo, poi, ad ebollizione.

A questo punto, spegnete il fuoco e fate evaporare la fragranza di salvia in tutto l’ambiente!

Una volta che la miscela si sarà raffreddata, sarebbe bene travasarla in un barattolo e posizionarlo su una qualsiasi superficie in cucina.

Deodorante fai da te

Infine, vediamo come realizzare un deodorante fai da te da spruzzare ogni volta che vorrete per profumare la vostra cucina!

Versate, quindi, 25 foglie di salvia ben lavate e la buccia di un limone in un pentolino contenente circa un litro di acqua, dopodiché accendete la fiamma.

Una volta che l’acqua si sarà riscaldata versate anche 10 gocce di olio essenziale di salvia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda e 10 gocce di olio essenziale di rosmarino.

A questo punto, fate bollire per circa 20 minuti, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Infine, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e spruzzate un po’ di questo composto nella vostra cucina.

Se volete, potete anche usare questa miscela anche per sgrassare le superfici della cucina incrostate, quali fornelli, la cappa e il forno, grazie alla sua potente azione disincrostante.

