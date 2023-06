Quando ci dedichiamo alla pulizia della cabina doccia, di solito poniamo poca attenzione alle zone come gli angoli e i binari della guarnizione.

Sebbene, infatti, siano posti più nascosti, in realtà è proprio qui che si accumulano maggiormente lo sporco e la muffa dovuta al continuo contatto con l’acqua.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire gli angoli e i binari della doccia e farli tornare puliti come non mai!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale è un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, smacchianti, sgrassanti e sbiancanti. Inoltre, vanta una leggera azione abrasiva in grado di pulire anche le superfici più delicate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 4 bicchieri di acqua e un bicchiere di bicarbonato in una ciotola fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza cremosa.

Dopodiché, spalmatelo su uno spazzolino da denti vecchio e strofinate energicamente negli angoli della doccia e lungo i binari. A questo punto, fate agire per circa 20 minuti prima di risciacquare e ripetere l’operazione in caso notiate ancora dei residui: lo sporco negli angoli e nei binari della doccia sarà solo un brutto ricordo!

Aceto

In alternativa al bicarbonato, potete anche utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà anticalcare che lo rendono efficace anche per rimuovere le incrostazioni gialle dai sanitari!

Vi basterà, quindi, mescolare in un flacone spray metà quantità di aceto e metà di acqua e agitarlo energicamente per amalgamare bene gli ingredienti. Dopodiché, vaporizzate la miscela negli angoli della doccia e lungo i binari, fate agire per un po’ e strofinate con una spugnetta morbida per rimuovere il “nero”. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto, l’acido citrico e il limone in caso di piastrelle di marmo o pietra naturale perché potreste corroderle.

Acido citrico

Un ingrediente simile all’aceto, ma più ecologico è l‘acido citrico, il quale è considerato un anticalcare naturale! Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per pulire a fondo la lavatrice!

In un secchio contenente 1 litro di acqua, mescolate 150 grammi di acido citrico, dopodiché prendete una vecchia spugna per il corpo che ormai non utilizzate più, tagliatela in piccoli pezzetti e immergetela nella miscela di acido citrico e acqua. A questo punto, posizionate i pezzetti di spugna lungo i binari e negli angoli della doccia e fate agire per qualche ora.

Infine, strofinate per eliminare lo sporco, poi risciacquate e asciugate per bene: gli angoli e i binari della vostra doccia torneranno puliti in un batter d’occhio!

Limone

Dopo l’aceto, il bicarbonato e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il tanto noto limone, l’agrume dal profumo inebriante e dalle proprietà sbiancanti in grado di conferire al bucato il candore iniziale senza ricorrere alla candeggina! Per l’utilizzo, quindi, versate metà bicchiere di succo di limone e 4 cucchiai di bicarbonato e mescolate il tutto fino ad ottenere un composto pastoso.

Dopodiché, applicatelo negli angoli e nei binari della doccia e servitevi di uno spazzolino da denti vecchio o di una spugnetta non abrasiva per strofinare accuratamente. Infine, risciacquate.

Trucchetto dell’ovatta

Ora passiamo a scoprire due trucchetti che vi aiuteranno a rimuovere velocemente il nero nei binari e negli angoli della doccia. Il primo è il trucchetto dell’ovatta, il quale è molto semplice da provare, in quanto avrete bisogno solo di:

400 ml d’acqua

2 cucchiai di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sale fino

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

ovatta q.b.

Iniziate con lo sciogliere il bicarbonato e il sale nell’acqua in un pentolino e portate il tutto ad ebollizione. Poi, aggiungete anche l’acqua ossigenata, spegnete il fuoco e una volta che la miscela si sarà intiepidita, immergete i batuffoli d’ovatta o i dischi di cotone al suo interno e, senza strizzarli, posizionateli lungo i binari o negli angoli del box doccia, facendoli ben aderire.

Infine, fate agire per circa un’ora, dopodiché toglieteli e risciacquate tutto: la muffa sarà solo un brutto ricordo! E a tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare!

Trucchetto della carta igienica

Un ultimo trucchetto è quello della carta igienica, il quale prevede:

1 bottiglia di acqua ossigenata a 10 volumi (quella comune di uso domestico)

Carta igienica a doppio velo (altrimenti di sgretola subito)

Tagliate, quindi, 3 strisce di carta igienica di una lunghezza uguale a quella dei binari, dopodiché sovrapponetele, arrotolatele, disponetele nei binari della doccia o negli angoli e versate l’acqua ossigenata su tutta la carta igienica in modo abbondante.

A questo punto, accertatevi che la carta aderisca bene sugli angoli e sui binari e lasciatela in posa per almeno un paio d’ore. Infine, rimuovetela e…lo sporco sarà solo un brutto ricordo!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima in un angolino nascosto per assicurarvi di non macchiare o danneggiare la doccia e i suoi elementi.