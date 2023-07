Vi siete mai messi alla ricerca di un metodo naturale e versatile per sgrassare e profumare la vostra casa? Oggi scopriremo che esiste ed è anche fantastico!

Infatti vedremo insieme come si prepara l’aceto al limone, un prodotto fai da te che unisce le proprietà sgrassanti dell’aceto con l’aroma fresco e profumato del limone.

Vi dirò tutto sui passaggi per creare facilmente questo detergente multiuso che vi aiuterà a rimuovere lo sporco e i residui, lasciando una fragranza piacevole nell’aria.

Ingredienti

Per preparare il nostro aceto c’è bisogno anzitutto di preparare tutti gli ingredienti necessari!

Forse state pensando che occorrono gli elementi più irreperibili del mondo, ma non dovrete preoccuparvi perché basteranno semplicemente prodotti che avrete già in casa.

Nel dettaglio:

2 limoni

500 g aceto bianco

Sia il limone che l’aceto possiedono delle enormi proprietà pulenti e sgrassanti per ogni tipo di macchia, quindi sarà davvero fantastico nel nostro caso!

Inoltre il limone ha un profumo fantastico, per cui pulirete e profumerete allo stesso tempo.

Procedimento

Ma ora passiamo subito al procedimento senza perdere nemmeno un minuto!

Iniziate pulendo e asciugando accuratamente i limoni. Successivamente, spellateli evitando di rimuovere la parte bianca coriacea; estraete il succo e versate sia la buccia sia il succo in un recipiente ermetico di vetro.

A questo punto, scaldate l’aceto di vino bianco in un pentolino (evitando di farlo bollire); poi aggiungetelo al barattolo contenente la buccia e il succo di limone.

Sigillate il recipiente e lasciate macerare il tutto per almeno 24 ore in un luogo asciutto. Se preferite, potete lasciarlo riposare anche per circa due settimane per ottenere un aceto dal profumo ancora più intenso.

Inoltre, è consigliabile agitare il contenitore circa ogni due giorni. Infine, filtrate l’aceto aromatizzato al limone utilizzando un colino e travasatelo in una bottiglia con spray.

Oltre alle bucce, potete aggiungere anche fiori profumati, essenze come chiodi di garofano e cannella o oli essenziali.

Come usarlo in casa

Una volta che il nostro aceto è pronto, non resta che capire come usarlo in casa per sgrassare e lucidare tutti gli angoli!

Scopriamo zona per zona tutte le aree in cui l’aceto al limone potrà essere d’aiuto ogni giorno e anche nelle pulizie più approfondite.

Cucina

La cucina è uno dei posti della casa che necessita maggiormente l’uso di uno sgrassatore, per questo è la prima parte che vedremo!

Usatelo per lucidare gli elementi in acciaio come piano cottura, lavello o piastrelle spruzzando il composto su una spugna non abrasiva e strofinando energicamente.

Dopodiché dovrete risciacquare con abbondante acqua e asciugare accuratamente.

Bagno

Passiamo adesso al bagno, un’altra zona, insieme alla cucina, che ha bisogno di una cura costante e approfondita.

Il nostro aceto sarà fantastico per lucidare a fondo le ceramiche del bagno, sbiancandole e lucidandole. Inoltre potrete pulire le piastrelle del bagno e togliere le macchie d’acqua dagli specchi.

Altri posti che possono beneficiare dell’azione pulente dell’aceto sono la doccia, che accumula sempre calcare e muffa, e anche i mobili in legno.

Pavimenti

Tutti i tipi di pavimenti, tranne quelli in marmo o in pietra naturale, diventeranno lucidi e senza una sola macchia grazie all’aceto al limone!

Tutto quello che dovrete fare in questo caso è versare 4 o 5 spruzzi all’interno del secchio con acqua calda e passare al lavaggio approfondito dei pavimenti.

Vedrete che dopo sarà pulitissimo e molto profumato!

Vetri

Quante volte non riuscite a trovare il rimedio giusto per far brillare i vetri senza lasciare aloni?

Succede spesso, ma con il nostro trucchetto sarà l’ideale per lavare senza risciacquo e non avere più problemi di strisce e macchie d’acqua varie.

Vaporizzate il composto sul vetro e passate semplicemente un panno in cotone, saranno come nuovi!

Legno

Ultima zona dove potete usare l’aceto al limone è sicuramente il legno!

Questo si opacizza facilmente con il tempo, oltre ad accumulare una grande quantità di polvere, per questo il nostro prodotto risulterà fantastico.

Spruzzate l’aceto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, passatelo sul legno e poi asciugate con uno straccio in lana così da lasciare l’effetto lucido.

Avvertenze

Prima di mettere l’aceto al limone sulle superfici, provatelo prima in un angolo non visibile. Ricordate che non può andare su marmo o pietra naturale.