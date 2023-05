Come Pulire il Balcone Sporcato dalla Pioggia?

Avere il balcone sempre pulito è davvero difficile, in quanto questo, a differenza degli ambienti interni, è esposto continuamente ad agenti esterni quali pioggia e vento e tende, quindi, facilmente a sporcarsi.

Soprattutto in caso di piogge continue, poi, è facile ritrovarsi lo sporco e spesso anche il terreno sui pavimenti e sui muri. Insomma, il balcone diventa impraticabile e ci è difficile uscire là fuori senza portare lo sporco in casa.

Ma non dovete temere! Oggi, infatti, vediamo insieme come pulire velocemente il balcone sporcato dalla pioggia così da non portare lo sporco dentro!

Per togliere lo sporco o il terreno

Spesso, la pioggia potrebbe trascinare con sé il terreno e rendere, quindi, il balcone sporchissimo. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di rimuovere tutti i residui di terreno prima ancora di procedere con il lavaggio dei pavimenti.

Vi basterà quindi, utilizzare una scopa dalle setole dure o morbide (in base alla porosità del materiale) e passarla sui pavimenti, accertandovi di catturare tutto lo sporco ed evitare di spostarlo da una parte all’altra della superficie. In questo modo, renderete la pulizia successiva non troppo faticosa.

Per lavarlo a fondo

Una volta spolverati i pavimenti del balcone, passiamo al lavaggio vero e proprio, in modo da averli puliti a fondo e non rischiare di portare in casa tutto lo sporco portato dalla pioggia. Versate, quindi, mezzo bicchiere d’aceto di mele in mezzo secchio contenente acqua calda, dopodiché immergete un panno in microfibra all’interno della miscela così ottenuta e strizzatelo per renderlo umido ma non molto bagnato.

A questo punto, passatelo più volte sul pavimento in modo da rimuovere tutte le macchie di sporco. L’aceto, infatti, è un ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti, pulenti, smacchianti e lucidanti. Non a caso, viene utilizzato per rendere super lucenti i pavimenti della nostra casa!

Inoltre, potete utilizzare questa miscela anche pulire gli altri elementi del balcone come ringhiere, mensole, vasi di piante e quant’altro.

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare mai l’aceto su superfici di marmo o pietra naturale perché potrebbe corroderle e danneggiarle.

In caso di marmo

Per chi di voi ha il balcone in marmo o in pietra naturale o ha solo alcune componenti in marmo come il corrimano, allora vi ricordiamo di non utilizzare le sostanze acide come l’aceto, l’acido citrico e il limone ma di ricorrere al sapone di Marsiglia o al sapone giallo, due ingredienti noti per le loro proprietà pulenti e smacchianti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che sono gli ingredienti base per realizzare gli smacchia-tutto fai da te!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una pallina di sapone giallo o un cucchiaio di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua calda, immergere un panno nella miscela così ottenuta e passarlo sul pavimento del balcone o sulle ringhiere più volte.

Trucchetto della pioggia

Infine, vediamo un trucchetto che potete provare quando le piogge sono continue ed è prevista ancora pioggia nelle prossime ore o giornate. Sarete felici di sapere, infatti, che potrete prevenire la formazione dello sporco sul vostro balcone e procedere con una pulizia veloce sfruttando proprio la pioggia!

Vi basterà, quindi, spargere una quantità abbondante di bicarbonato di sodio lungo tutto il pavimento in vista della pioggia e strofinare con uno spazzolone così da rimuovere ogni traccia di sporcizia. A questo punto, aspettate l’arrivo della pioggia e lasciate che l’acqua piovana pulisca a fondo il balcone e risciacqui il tutto naturalmente.

Dopo la pioggia, spazzolate energicamente per pulire velocemente il pavimento sul balcone. Infine, passate un panno per asciugare tutta l’acqua e il gioco è fatto! Se, invece, notate ancora qualche residuo di bicarbonato, risciacquate con una miscela di acqua e aceto!

Avvertenze

Assicuratevi di non danneggiare i pavimenti dei balconi provando i rimedi prima in un angolino nascosto.