Il Metodo per Pulire tutta la Cabina Doccia in 10 minuti

La cabina doccia, si sa, non è mai brillante e pulita come vorremmo a causa dell’accumulo di sporco e del calcare che si deposita sulle piastrelle e sui vetri.

A causa, infatti, del continuo contatto con l’acqua e con i detergenti che usiamo, il box doccia è sempre ricoperto da una patina che tende ad opacizzarlo.

Ma da oggi non sarà più così perché vedremo insieme come pulire tutta la cabina doccia da sporco e calcare con questi trucchetti naturali e casalinghi!

Piastrelle

Iniziamo dalla pulizia delle piastrelle, ovvero le pareti interne del nostro box doccia, le quali tendono ad opacizzarsi a causa del calcare e dell’umidità che si accumula in questo ambiente.

Per una pulizia completa, tutto ciò che dovrete fare, quindi, è tagliare un limone in due parti e usare una delle due metà come se fosse una spugnetta naturale.

Dopodiché, strofinatela sulle piastrelle della cabina doccia e lasciate agire per un po’ prima di risciacquare con una spugnetta inumidita. Infine, asciugate con un panno morbido asciutto e il gioco è fatto!

N.B Se le piastrelle sono in marmo o in pietra naturale, vi ricordiamo di non utilizzare il limone perché potrebbe corroderle.

Piatto doccia

Dopo aver pulito le piastrelle, passiamo alla pulizia del piatto doccia su cui spesso ritroviamo delle vere e proprie incrostazioni di calcare e macchie di muffa negli angoli.

Mescolate, quindi, 300 ml di aceto bianco, 3 cucchiai di bicarbonato e il succo di due limoni e travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray. Dopodiché, vaporizzatela su tutto il piatto doccia, lasciate agire per un po’, prima di strofinare con una spugnetta delicatamente. Infine, risciacquate e il gioco è fatto! In caso, poi, di macchie nere di muffa negli angoli della doccia, munitevi di:

400 ml d’acqua

2 cucchiai di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sale fino

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

ovatta q.b.

Sciogliete il bicarbonato e il sale nell’acqua in un pentolino e portatelo ad ebollizione, dopodiché aggiungete anche l’acqua ossigenata, spegnete il fuoco e aspettate che il composto diventi tiepido per non scottarvi.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

A questo punto, immergete i batuffoli d’ovatta o i dischi di cotone nella soluzione e, senza strizzarli, posizionateli lungo la zona dove c’è la muffa come a formare una sorta di barriera. Lasciate agire per un po’, dopodiché togliete i dischetti di cotone e risciacquate: la macchia nera dagli angoli della vostra doccia sarà solo un brutto ricordo!

Vetri

A questo punto, passiamo alla pulizia dei vetri della doccia che spesso ci ritroviamo opachi e pieni di aloni. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà lucidanti tali da essere una manna dal cielo per far brillare i vetri e gli specchi del bagno!

Versate, quindi, parti uguali di aceto e di acqua e travasate la miscela così ottenuta in uno spruzzino. Dopodiché, agitatelo energicamente, vaporizzate la miscela così ottenuta direttamente sui vetri o sulle pareti di plastica del box doccia e lasciatela agire per circa 10 minuti. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno morbido asciutto.

N.B Vi consigliamo di asciugare bene così da prevenire la formazione dell’umidità e della muffa.

Soffione e miscelatore

Infine, vediamo insieme come pulire il soffione e il miscelatore. In questo caso, vi suggeriamo di versare un po’ di aceto su una spugnetta e passarla, poi, sul miscelatore.

Per il soffione, invece, vi consigliamo di provare il trucchetto del sacchetto, il quale consiste nel riempire un sacchetto di plastica abbastanza resistente con aceto bianco e aggiungere, poi, due cucchiai di bicarbonato di sodio. A questo punto, alzate il sacchetto per immergere il soffione al suo interno e quando sarà completamente immerso, legate il sacchetto di plastica fissandolo con un nodo o con un elastico.

Lasciate, poi, il soffione in immersione per tutta la notte e l’indomani noterete che i forellini del soffione saranno liberi dal calcare!

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di seguire i rimedi suggeriti. Non utilizzate l’aceto e il limone sulle superfici di marmo e pietra naturale.