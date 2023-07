Quando pensiamo alle componenti della lavatrice che meritano della giusta pulizia per non compromettere il lavaggio dei nostri capi, tendiamo a pensare al cestello e a non considerare, per esempio, il cassetto del detersivo.

In realtà, dal momento che questo ospita i detersivi e gli ammorbidenti, tende facilmente a presentare macchie di sporco, di calcare e muffa che potrebbero rovinare il nostro bucato e farlo puzzare.

E sapevate che basta una bacinella per pulire questo cassetto? Ebbene sì! Vediamo insieme come pulire il cassetto della lavatrice con il metodo della bacinella!

Come fare

Provare il metodo della bacinella è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete munirvi di:

una bacinella

spugnetta morbida

sapone di Marsiglia

acqua calda

aceto

spazzolino da denti

Iniziamo, quindi, con lo smontare questo cassetto, premendo il bottone apposito posto solitamente a lato accanto o sopra allo scomparto dell’ammorbidente. Dopodiché, sfilatelo e smontatelo ulteriormente in modo da pulire le singole componenti.

A questo punto, riempite una bacinella con metà aceto bianco e metà acqua calda, immergete all’interno della miscela così ottenuta tutte le componenti della vaschetta del detersivo e lasciatele in ammollo per qualche minuto in modo da far ammorbidire il detersivo incrostato.

Infine, non vi resta che servirvi dello spazzolino da denti vecchio per strofinare sulla superficie del cassettino, concentrandovi sui punti in cui sono presenti maggiormente le macchie di calcare o di muffa. Una volta eliminato lo sporco più incrostato con lo spazzolino, passate una spugnetta morbida imbevuta con un po’ di sapone di Marsiglia liquido e procedete con il lavaggio per eliminare i residui.

Infine, risciacquate il cassetto sotto l’acqua corrente, lasciatelo asciugare e rimontatelo: siete pronte per utilizzare la lavatrice senza il timore di trasmettere lo sporco e la muffa sui capi!

Pulizia altre componenti

Oltre alla vaschetta del detersivo, però, sarebbe bene procedere anche con la pulizia delle altre componenti della lavatrice, in modo da averla libera dallo sporco più nascosto! Vediamo insieme come fare!

Cestello

Innanzitutto, è importante pulire a fondo il cestello, ovvero la parte in cui i nostri vestiti vengono a contatto con la lavatrice. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è fare ogni mese un lavaggio a vuoto, versando nel cestello una miscela composta da 150 gr di acido citrico sciolti in 1 litro di acqua tiepida.

Dopodiché, avviate il programma con alte temperature e il gioco è fatto!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare nel dettaglio!

Guarnizione

La muffa, lo sporco e l’accumulo di detersivo, però, spesso tendono a depositarsi anche sulla guarnizione, ovvero sulla gomma che permette la chiusura dell’oblò.

In questo caso, quindi, dovrete passare sulla guarnizione più volte un panno in microfibra imbevuto di aceto di mele. Dopodiché, asciugate accuratamente con un panno asciutto e la guarnizione tornerà pulita!

Vi ricordiamo, infatti, che l’aceto vanta proprietà antibatteriche, sgrassanti e anti odore ed è una manna dal cielo anche per prevenire la formazione di muffa!

Filtro

Infine, vediamo come pulire a fondo il filtro della lavatrice che non solo tende a sporcarsi ma spesso anche ad intasarsi. Per pulire questa componente, quindi, vi ricordiamo innanzitutto di chiudere l’acqua e non tenere in funzione la lavatrice e di posizionare, poi, una bacinella sotto al filtro in modo da raccogliere tutta l’acqua che fuoriesce.

A questo punto, svitatelo, sciacquatelo sotto l’acqua corrente e realizzate una sorta di pasta composta da bicarbonato e acqua a filo. Quindi, strofinatela con uno spazzolino sul filtro e lasciate agire per un po’ in modo da ammorbidire lo sporco incrostato.

Per una pulizia più profonda, invece, vi suggeriamo di metterlo in ammollo per qualche ora in una bacinella contenente acqua calda e un bicchiere di aceto e, infine, di risciacquarlo.

Avvertenze

Vi ricordiamo di eseguire questa pulizia ogni sei mesi. In caso di guasti consultare in prima istanza un tecnico. Staccate la corrente dell’elettrodomestico quando procedete con la pulizia.