Per quanto comodi i contenitori di plastica per alimenti poiché ci permettono di portare fuori casa cibi già pronti e solo da assaporare, sono anche difficili da mantenere come nuovi.

Questi, infatti, tendono ad ingiallirsi con il passare del tempo e a sembrare vecchi e usurati. Per non parlare, poi, di quando presentano delle incrostazioni e delle macchie di grasso che si impregnano e non vanno via facilmente.

Sarete felici di sapere, però, che è possibile pulire i contenitori di plastica unti e ingialliti e averli come nuovi con questi trucchetti casalinghi e naturali. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Innanzitutto, il primo ingrediente che vi proponiamo di utilizzare è il bicarbonato di sodio, il quale è noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le incrostazioni e le macchie di unto.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere quattro cucchiai di bicarbonato in una ciotola e aggiungere l’acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, utilizzate una spugnetta o uno spazzolino per strofinare questo composto lungo tutta la superficie dei contenitori, concentrandovi soprattutto sui punti su cui sono presenti le macchie.

A questo punto, lasciate agire per un paio di ore prima di procedere con il lavaggio dei contenitori: saranno come nuovi!

Aceto

Efficace come il bicarbonato è l’aceto, il quale vanta proprietà smacchianti, disincrostanti e sbiancanti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per sgrassare e lucidare il piano cottura!

In questo caso, quindi, dovrete aggiungere metà quantità di aceto e metà quantità di acqua in una bacinella e mescolare energicamente in modo da amalgamare gli ingredienti. Dopodiché, immergete nella miscela così ottenuta i contenitori unti e ingialliti e lasciateli in ammollo per un paio di ore o anche per tutta la notte.

Infine, procedete con il normale lavaggio, preferibilmente con il sapone di Marsiglia o un detersivo per piatti biologico, e strofinate energicamente sulle macchie. Addio macchie dai vostri contenitori!

Limone

Dopo l’aceto e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il tanto amato limone? Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume è noto a partire dalle nostre nonne per la sua funzione sbiancante e sgrassante naturale. Non a caso, è considerato una manna dal cielo per conferire al bucato il candore originario senza ricorrere alla candeggina!

In questo caso, quindi, dovrete ricavare il succo di un limone e strofinarlo sui contenitori con una spugnetta. In alternativa, potete anche direttamente strofinare la metà di un limone e lasciare agire. Dopodiché, risciacquate e procedete con il comune lavaggio.

In caso di macchie gialle molto ostinate, allora vi suggeriamo di aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio in una ciotola contenente il succo di limone in modo da formare una crema densa da strofinare, poi, sulle macchie gialle. A questo punto, lasciate agire per circa 10 minuti e, infine, risciacquate. Come se non bastasse, il limone oltre a far tornare come nuovi i vostri contenitori, aiuterà a rimuovere tutti i cattivi odori al suo interno grazie al suo profumo inebriante!

Sale e sapone di Marsiglia

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede la combinazione di due ingredienti: il sale e il sapone di Marsiglia. Entrambi, infatti, hanno proprietà sgrassanti e sbiancanti. Inoltre, vi ricordiamo che il sapone di Marsiglia è l’ingrediente base per realizzare lo sgrassatore universale fai da te!

Vi basterà, quindi, versare in una bacinella l’acqua tiepida, un cucchiaio di sapone di Marsiglia e due cucchiai di sale e immergere, poi, i contenitori nella miscela così ottenuta.

A questo punto, lasciateli in ammollo per qualche ora, prima di strofinare e procedere con il risciacquo. E voilà: i vostri contenitori saranno come nuovi!

Avvertenze

È consigliabile sempre utilizzare questi rimedi dopo aver visionato le indicazioni di produzione dei vostri contenitori.