Come Pulire e lucidare il Corrimano in Marmo del Balcone

Il marmo, si sa, è un materiale molto delicato che necessita della giusta cura per non essere rovinato e danneggiato irrimediabilmente.

Ancora di più quando si parla del marmo del balcone, poi, la cura deve essere raddoppiata perché sebbene sia più resistente, è comunque esposto alle intemperie e con il tempo finisce per macchiarsi.

Per questo, oggi vedremo insieme 4 trucchi per pulire il corrimano in marmo dei balconi usando ingredienti casalinghi e naturali!

Prima di iniziare

Ancora prima di passare alla pulizia del marmo del corrimano sul vostro balcone, è bene tenere a mente una serie di cose per evitare di rovinare questo materiale e per procedere con la massima sicurezza.

Come abbiamo già detto, infatti, il marmo è un materiale delicato, perciò è importante innanzitutto procedere con la pulizia regolare e, soprattutto, usare i prodotti giusti. Da evitare, infatti, sono l’aceto, l’acido citrico e il limone perché potrebbero formare aloni e macchie indelebili.

Altrettanto da evitare, poi, sono alcune sostanze come la candeggina o l’anti-calcare, perché potrebbero opacizzarlo. Inoltre, il marmo non ha bisogno di continui lavaggi, ma basta anche soltanto togliere la polvere con un panno delicato e mai ruvido così da non farlo opacizzare. A questo punto, passiamo alla sua pulizia con i nostri rimedi!

Sapone di Marsiglia

Il primo ingrediente che vi suggeriamo per pulire il marmo in maniera delicata è il sapone di Marsiglia, il quale è noto per le sue proprietà pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare lo sgrassatore universale fai da te adatto su tutte le superfici!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è applicare direttamente alcune scaglie di sapone su una spugnetta morbida e strofinarla, poi, sul marmo del balcone. Dopodiché, passate un panno imbevuto di acqua tiepida in modo da risciacquare e asciugate accuratamente: il marmo del vostro balcone sarà come nuovo!

Bicarbonato di sodio

Come il sapone di Marsiglia, anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente che vanta una leggera azione abrasiva e proprietà sbiancanti, pulenti e sgrassanti adatte per gran parte delle superfici. Non a caso, può essere utilizzato per lavare gran parte dei pavimenti senza rovinarli!

In questo caso, quindi, dovrete mescolare alcuni cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Dopodiché, applicatelo su una spugnetta morbida e passatela sul marmo. Infine, risciacquate accuratamente e il gioco è fatto!

Alcol denaturato

Sebbene non sia propriamente naturale, l’alcol denaturato ha comunque un approccio ecologico e può essere quindi utilizzato per pulire e lucidare il marmo senza rovinarlo.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare 1 tappino di prodotto in un secchio contenente acqua tiepida, mescolare la miscela così ottenuta e immergere al suo interno un panno in microfibra. Dopodiché, passatelo sul marmo del corrimano più volte fino a rimuovere tutto lo sporco e…non solo il marmo sarà super pulito ma anche lucente come non mai!

Rimedio della nonna per lucidarlo

Infine, vediamo un ultimo trucchetto della nonna per lucidare il marmo a specchio senza usare prodotti chimici. Il rimedio è molto semplice, in quanto dovrete semplicemente munirvi di un panno di panno in lana, come per esempio anche un vecchio maglione, e passarlo e strofinarlo più volte sulla superficie di marmo.

Ovviamente, procedete con questo trucchetto dopo aver pulito il marmo e dopo che si è asciugato completamente: noterete una lucentezza senza precedenti!

Per lavare i pavimenti?

E se volete anche sapere come realizzare detersivi naturali per ogni tipologia di pavimento, ecco un video per voi!

Avvertenze

Al fine di assicurarvi completamente che il marmo non si macchi, è consigliabile provare i rimedi prima in angoli non visibili. Non usate sostanze acide o aggressive sul marmo perché potreste rovinarlo irrimediabilmente.