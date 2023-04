Come pulire la Cucina dentro e fuori per le pulizie primavera

Dopo aver messo a nuovo mobili, armadi, cassetti; dopo aver cambiato le tende e i tessuti di casa vari, arriva il momento di pulire gli ambienti più comuni per le pulizie di primavera.

È per questo che si arriva in cucina, dove bisogna partire dall’urto all’interno dei mobili per poi completare tutto il lavaggio.

Scopriamo insieme il metodo più veloce e meno faticoso per pulire la cucina dentro e fuori in poco tempo!

Partire dai mobili alti

Per avere uno schema preciso di come fare e da dove iniziare per pulire la casa in vista della primavera c’è bisogno di andare dall’alto verso il basso: cosa vuol dire?

Che è necessario partire dai mobili alti, se ce ne sono in casa, in modo da far cadere tutto lo sporco e toglierlo man mano che la pulizia prosegue in tutti gli ambienti.

Per i mobili potete preparare una pasta dalla consistenza di un gel fatta con quanto basta di bicarbonato di sodio e acqua a filo.

Mettete il tutto su una spugnetta e strofinate energicamente finché non vedete che la polvere e lo sporco sono andati via.

Mensole

Il discorso fatto per i mobili è simile a quello pensato per le mensole!

Nella maggior parte delle case le mensole sono alte tanto quanto i mobili se non più alte, per cui è importante dare la priorità nelle pulizie di primavera.

Togliete tutti gli oggetti, utensili e suppellettili presenti sopra, passate una pezza inumidita per togliere la polvere e poi mettete delle gocce d’aceto sul panno e pulire le mensole.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Vedrete che non solo saranno pulite, ma acquisteranno anche lucentezza!

Frigorifero

Una delle cose più spinose da pulire in cucina nelle pulizie primaverili è il frigorifero!

Bisogna considerare che in inverno difficilmente si provvede al suo lavaggio, rimandando quest’ultimo fino al momento della nuova stagione.

Ebbene, non preoccupatevi, poco alla volta anche il frigorifero potrà tornare come nuovo!

La prima cosa da fare è sicuramente svuotarlo completamente e staccare la spina dell’elettrodomestico, in modo da svolgere tutto nella totale sicurezza.

Successivamente mettete delle scaglie di sapone di Marsiglia su una spugna non abrasiva e pulite le pareti interne, poi le mensole, gli scompartimenti laterali e via via tutte le zone.

Sciacquate per bene e mettete subito gli alimenti di nuovo al proprio posto per non sottoporli ad un drastico sbalzo termico.

Forno

A furia di usarlo durante tutta la stagione invernale, anche il forno è sottoposto a molta incrostazione che bisogna togliere al meglio!

La via meno stancante per togliere tutto il grasso e lo sporco è riempire una ciotola adatta al forno con acqua, mettere 1 tazza d’aceto dentro e inserirla nell’elettrodomestico a 180° per circa 15 minuti.

Una volta che la soluzione d’acqua e aceto è quasi evaporata del tutto, dovrete procedere togliendo la ciotola e pulendo (facendo attenzione a non scottarvi) tutto il forno.

L’incrostazione si sarà ammorbidita e non avrete problemi!

Piastrelle

Sebbene facciano parte di elementi che si puliscono quotidianamente, anche le piastrelle necessitano una pulizia approfondita.

In questo caso torna molto utile l’azione pulente e sgrassante dell’aceto e del limone, per cui dovrete riempire un vaporizzatore con l’uno e l’altro ingrediente in parti uguali.

Vaporizzate sulle piastrelle, passate la spugna per pulire a fondo e poi risciacquate accuratamente assicurandovi che non restino degli aloni.

Ecco fatto, piastrelle come nuove!

Non usate l’aceto su piastrelle in marmo o pietra naturale.

Piano cottura e lavello

Concludiamo con piano cottura e lavello!

Qui non c’è bisogno di un intervento troppo approfondito in quanto, come le piastrelle, sono pezzi della cucina che vengono sgrassati ogni giorno.

Per cui vi basterà usare un po’ d’aceto sulla spugnetta, strofinare a fondo e subito avrete un fantastico risultato!