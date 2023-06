Quando ci dedichiamo alla pulizia della lavatrice raramente consideriamo il filtro, una componente che appunto serve per filtrare l’acqua e permette un buon lavaggio e risciacquo dei nostri capi.

Proprio perché serve a filtrare, però, tende ad accumulare sporco e calcare. Per questo, è importante pulirlo. Ma diciamocelo, l’idea di far cadere l’acqua sui pavimenti spesso ci inibisce!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulire il filtro della lavatrice senza far cadere troppa acqua sul pavimento!

Prima di iniziare

Ancora prima di procedere con la pulizia del filtro della lavatrice, vediamo insieme una serie di accorgimenti per procedere in totale sicurezza e per evitare di far cadere tutta l’acqua a terra e di bagnare il pavimento.

Vi raccomandiamo, quindi, innanzitutto di staccare la presa della corrente e di chiudere l’acqua. Dopodiché, mettete una bacinella proprio sotto il filtro in modo da raccogliere l’acqua che dovrà scorrere.

Per accertarvi di non far cadere l’acqua a terra, sarebbe bene anche mettere degli stracci sotto la bacinella e ai lati, così da raccogliere anche eventuali schizzi di acqua. A questo punto, vediamo insieme tutti gli step da compiere per la pulizia!

Aprite lo sportello

La prima cosa da fare è individuare la posizione del filtro, che solitamente è collocato nella parte posteriore per le lavatrici a carica dall’alto, e in basso sotto l’oblo per le lavatrici frontali. Poiché, quindi, non alloggia sempre nella stessa posizione, vi consigliamo di consultare il libretto di istruzioni.

Una volta individuato, aprite lo sportello e noterete accanto al filtro un tubo nero piccolo chiuso da un tappo. Quindi, apritelo e fate scorrere tutta l’acqua al suo interno nella bacinella. Infine, richiudetelo.

Togliere il filtro

Una volta fatta fuoriuscire l’acqua, è arrivato il momento di pulire a fondo il filtro e rimuovere tutto lo sporco al suo interno. Per farlo, dovrete svitarlo girando la manopola in senso antiorario ed estraendolo.

In caso non riusciate facilmente ad estrarlo a causa delle incrostazioni di calcare, vi suggeriamo di servirvi di un panno asciutto in modo da fare resistenza.

Pulire il filtro

A questo punto, sciacqua il filtro sotto un getto di acqua calda in modo da eliminare superficialmente tutto lo sporco accumulato al suo interno. Dopodiché, procedete con una pulizia più accurata e mettetelo in ammollo per circa mezz’ora in una bacinella contenente acqua calda e un bicchiere di aceto di vino bianco.

L’aceto, infatti, vanta proprietà smacchianti, pulenti e anti-odore in grado anche di rimuovere eventuali macchie di calcare e di muffa da questa componente e dalla guarnizione! Infine, risciacquate e asciugatelo accuratamente.

Avvitate il filtro

Una volta pulito il filtro, è bene procedere anche con la pulizia dell’alloggio del filtro e accertarsi che non ci siano oggetti e residui di sporco prima ancora di riavvitarlo.

Quindi, arrotolate un panno e inseritelo nell’alloggio: una volta che vi siete accertate che sia pulito, avvitate il filtro in senso orario fino a quando non si fermerà da solo. Infine, richiudete lo sportello e il gioco è fatto!

Per una pulizia profonda

Per non compromettere la funzionalità della vostra lavatrice, vi suggeriamo di ripetere quest’operazione una volta ogni tre mesi. Inoltre, sarebbe bene procedere con i lavaggi a vuoto con l’aceto o l’acido citrico così da rimuovere tutto lo sporco nascosto in questo elettrodomestico.

Altrettanto importante, è la pulizia delle altre componenti, quali la guarnizione, su cui si accumula la muffa, nel cestello e nella vaschetta del detersivo.

Per una lavatrice sempre pulita

E se volete avere la lavatrice sempre pulita, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di staccare la spina della lavatrice durante questa pulizia.