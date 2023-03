Puzza o Calcare in Lavatrice? Fai questo Lavaggio a vuoto

L’odore di fresco e di pulito è la cosa più importante che vogliamo sentire dopo un ciclo di lavaggio in lavatrice.

Sfortunatamente, ci sono delle volte che, anziché respirare quel profumo inebriante, sentiamo puzza di chiuso, muffa o calcare.

Questo rappresenta un campanello d’allarme: l’elettrodomestico ci sta dicendo che occorre un lavaggio approfondito per averlo come nuovo e ottenere di nuovo un bucato perfetto.

Scopriamo insieme un lavaggio a vuoto molto efficace da fare almeno una volta al mese!

Preparare la soluzione

Per mandare via la puzza ed il calcare dalla lavatrice è necessario anzitutto preparare la soluzione per il lavaggio a vuoto!

Quale sarà quest’ingrediente misterioso che permette di togliere via lo sporco da cima a fondo?

Semplice! Si tratta dell’acido citrico, un prodotto estratto dagli agrumi, completamente naturale ed ecologico, che entra sempre più nelle case per la sua efficacia!

Potete trovare l’acido citrico sia nei negozi di bricolage (o nei ferramenta), ma anche online!

Dietro la confezione di ogni scatolo o barattolo di acido citrico ci sono le istruzioni all’uso; tuttavia in questo caso dovrete sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, meglio se tiepida e demineralizzata.

Ed ecco che la vostra soluzione sarà pronta! Come vedete nella foto, io ho preferito usare un barattolo bello grande, ma anche una brocca andrà benissimo!

Preparare questa soluzione sarà veloce e facile. Una volta che l’avrete provata, sarà il vostro rimedio tutto fare per la casa! Ma non voglio anticiparvi nulla!

Fare il lavaggio a vuoto

Il composto preparato precedentemente è il protagonista del nostro rimedio e quindi andrà usato per il lavaggio a vuoto.

Oltre a disincrostare il cestello ed i tubi della lavatrice dal calcare, l’acido citrico è anche un ottimo anti-odore. Se desiderate, però, una lavatrice profumata, potete aggiungere 4 gocce di olio essenziale alla soluzione.

Versate il tutto all’interno del cestello e date via al lavaggio; tenete presente che più alte saranno le temperature, più l’acido citrico avrà modo di agire al meglio.

C’è chi lo versa nel cassettino, ma per me nel cestello è ancora più efficace!

La temperatura ottimale per il lavaggio a vuoto è di almeno 90 gradi.

Per altre zone della lavatrice

Le sorprese non finiscono qui!

Infatti, la soluzione d’acqua e acido citrico non è ideale solo per fare un approfondito lavaggio a vuoto, ma anche per tante altre zone della lavatrice.

Vediamo di seguito dove potete usarla:

Cassettino : si sporca molto facilmente, soprattutto negli angoli. Dovrete spruzzare il composto sulle zone interessate e attendere circa 10 minuti, poi passate una spugnetta e vedrete che la muffa verrà via facilmente!

: si sporca molto facilmente, soprattutto negli angoli. Dovrete spruzzare il composto sulle zone interessate e attendere circa 10 minuti, poi passate una spugnetta e vedrete che la muffa verrà via facilmente! Guarnizione : anche in questo caso possiamo vedere le macchie nere d’acqua stagnante. Per toglierle basterà vaporizzare la soluzione su un panno in microfibra e passarlo energicamente nelle pieghe delle guarnizione.

: anche in questo caso possiamo vedere le macchie nere d’acqua stagnante. Per toglierle basterà vaporizzare la soluzione su un panno in microfibra e passarlo energicamente nelle pieghe delle guarnizione. Filtro : riempite una tazza con il composto, mettete il filtro in ammollo per circa 3 ore, poi risciacquate e addio alle macchie!

: riempite una tazza con il composto, mettete il filtro in ammollo per circa 3 ore, poi risciacquate e addio alle macchie! Ammorbidente naturale: se preparate la soluzione d’acqua e acido citrico secondo le dosi indicate all’inizio e aggiungete 10 gocce di olio essenziale, avrete ottenuto un fantastico ammorbidente naturale!

Altri usi della soluzione

I più aggiornati sui rimedi naturali sapranno bene che, nonostante l’acido citrico sia usato prettamente in lavatrice, costituisce un ottimo espediente ecologico per prendersi cura dell’intera casa!

È per questa ragione che non possiamo ridurre il suo uso solo nell’elettrodomestico, ma dobbiamo vederlo anche in altri usi molto interessanti.

Ecco quelli principali:

Muffa (doccia, silicone, angoli di pavimenti ecc.): non dovrete far altro che lasciar agire prima la soluzione per circa 20 minuti sulle aree sporche e poi passare uno spazzolino per togliere via la muffa.

(doccia, silicone, angoli di pavimenti ecc.): non dovrete far altro che lasciar agire prima la soluzione per circa 20 minuti sulle aree sporche e poi passare uno spazzolino per togliere via la muffa. Anticalcare : avrete potuto notare che uno degli usi più gettonati dell’acido citrico è contro il calcare; per cui usatelo in bagno o in cucina per togliere le macchie incrostate.

: avrete potuto notare che uno degli usi più gettonati dell’acido citrico è contro il calcare; per cui usatelo in bagno o in cucina per togliere le macchie incrostate. Brillantante per lavastoviglie : riempite la vaschetta apposita con il composto e avrete le stoviglie splendenti!

: riempite la vaschetta apposita con il composto e avrete le stoviglie splendenti! Cattivi odori negli scarichi: versate la soluzione negli scarichi e lasciate agire tutta la notte; l’indomani addio puzza!

Avvertenze

Per gli altri usi della soluzione con l’acido citrico, è necessario provare prima su angoli non visibili, in modo da assicurarvi di non danneggiare o macchiare alcun materiale.