Per quanto il forno sia un elettrodomestico in grado di venire in nostro soccorso per preparare piatti gustosissimi, ci fa anche dannare quando bisogna pulirlo.

Diciamocelo, le incrostazioni di grasso e di bruciato che si formano nel forno non sono tanto facili da rimuovere e, a volte, diventa davvero una fatica.

Ma non per noi! Sarete felici di sapere, infatti, che vi basterà un po’ di aceto di alcol per pulire il forno in maniera facile e veloce!

Pulizia del vano forno

Il vano forno è la componente più soggetta allo sporco, in quanto “accoglie” le nostre teglie restituendoci, poi, dei piatti squisiti tutti da gustare. Per fortuna, però, è possibile averlo come nuovo semplicemente con l’aceto di alcool.

Prima di procedere con la sua pulizia, è bene innanzitutto rimuovere le griglie interne così da svuotare il vano. Quindi, aggiungete mezzo bicchiere di aceto di alcol in 1 litro di acqua e versate, poi, il tutto in un flacone spray.

Dopodiché, vaporizzate la miscela all’interno del vano forno, concentrandovi maggiormente sulle incrostazioni e sulle macchie e strofinate con una spugnetta in modo da rimuovere tutto lo sporco. In alternativa, potete anche portare a ebollizione 2 bicchieri di aceto di alcool e versarli, poi, in due ciotole.

A questo punto, mettetele nel forno quando sono ancora fumanti, chiudete lo sportello e lasciate agire per circa 30 minuti in modo che i fumi possano ammorbidire le incrostazioni presenti. Infine, aprite lo sportello e risciacquate con acqua e aceto lavando via gli ultimi residui e ottenendo, così, un forno pulitissimo.

N.B Assicuratevi che il forno sia raffreddato prima di risciacquarlo e che la corrente sia staccata.

Pulizia delle griglie

Anche le griglie tendono a sporcarsi molto e a presentare macchie e incrostazioni ovunque. Inoltre, potrebbe essere faticoso pulirle a causa della loro struttura.

Ma non temete! Perché anche in questo caso l’aceto di alcool, potrà venire in vostro soccorso. Vi ricordiamo, infatti, che vanta proprietà sgrassanti e pulenti in grado di rimuovere lo sporco più incrostato anche dai fornelli della cucina!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è estrarre le griglie e metterle nel lavandino riempito di acqua calda. Versate, poi, un bicchiere di aceto di alcool e lasciate in ammollo le griglie per un po’. Infine, passate una spugnetta per rimuovere lo sporco e risciacquate: addio sporco e grasso!

Pulizia del vetro del forno

Infine, non ci resta che pulire il vetro del forno per avere un forno pulito in tutte le sue componenti. Vi basterà, quindi, mescolare insieme 2 cucchiai di aceto di alcol, 400 ml di acqua e un cucchiaio di bicarbonato e versare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Il bicarbonato, infatti, combinato con l’aceto, dà vita a un prodotto in grado di disincrostare facilmente! Non a caso, infatti, questi due ingredienti sono in grado anche di togliere le macchie gialle dal wc!

Quindi, vaporizzate la miscela sul vetro del forno e lasciate agire per circa 15 minuti. A questo punto, strofinate con una spugna morbida sulle macchie da pulire e risciacquate.

Se le macchie sono ostinate e fanno fatica ad andar via, potete anche riscaldare il forno a una temperatura di circa 40° C, aprirlo, aspettare qualche minuto per lasciarlo raffreddare un po’ e stendere, poi, la soluzione di aceto e bicarbonato. A questo punto, lasciate agire per un po’ e risciacquate con una spugna imbevuta di acqua: il vostro forno non sarà mai stato così pulito!

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di provare i rimedi suggeriti così da non danneggiare il vostro forno. Quando siete in procinto di pulirlo, assicuratevi che la corrente sia staccata.