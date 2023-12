Ma quanto è bello utilizzare il forno nel periodo invernale per preparare dolci e varie pietanze tutte da gustare?

L’unica pecca, però, è la fase che segue questa preparazione: quando il forno sembra un campo di battaglia e non sappiamo da dove iniziare per pulirlo!

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come pulire il forno molto sporco con ingredienti casalinghi e naturali e in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere 4 cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta.

Dopodiché, strofinate questo composto sulle incrostazioni presenti sulle pareti del forno servendovi di una spugnetta e lasciate agire per circa 20-30 minuti.

Infine, non vi resta che passare un panno umido in microfibra in modo da togliere tutti i residui ancora attaccati!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è molto efficace per disincrostare il forno in maniera facile! Non a caso, questo ingrediente viene utilizzato anche per sgrassare il piano cottura incrostato!

Vi basterà, quindi, aggiungere mezzo bicchiere di aceto in 1 litro di acqua, travasare il tutto in un flacone spray e vaporizzare la miscela così ottenuta nel forno, soprattutto sui punti in cui sono concentrate maggiormente le incrostazioni e le macchie.

Infine, passate una spugnetta così che possiate rimuovere tutto lo sporco.

Acido citrico

Efficace come l’aceto è l’acido citrico, considerato anche un anticalcare naturale! Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, dopodiché trasferite il tutto all’interno di una ciotola e mettetela nel forno come nel rimedio precedente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

A questo punto, accendete il forno o a 170/180° così che i vapori rilasciati possano ammorbidire l’incrostazione. Infine, aspettate che il forno si raffreddi e passate una spugnetta per togliere tutte le incrostazioni.

Succo di limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il limone? Oltre a sgrassare e pulire a fondo il forno, infatti, l’odore inebriante di questo ingrediente aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori!

In una ciotola contenente 300 ml d’acqua calda, quindi, versate il succo di 2 limoni grandi e mettetela nel forno a 180°.

Dopodiché, lasciate agire qualche minuto, aspettate che il forno si raffreddi un po’ e passate una spugnetta per rimuovere l’incrostazione.

Sgrassatore fai da te

Infine, abbiamo un ultimo rimedio che fa per voi in grado di rimuovere anche le incrostazioni più ostinate. Di cosa parliamo? Dello sgrassatore fai da te! Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di succo di limone

Iniziate con l’aggiungere l’acqua in una brocca graduata, dopodiché versate anche l’acido citrico e il succo di limone e mescolate.

A questo punto, travasate la miscela in un flacone con spray, vaporizzatela direttamente nel forno, richiudete lo sportello e accendete questo elettrodomestico a 180° per circa 5 minuti.

Quando il forno sarà abbastanza caldo, potrete spegnerlo e farlo raffreddare un po’ prima di passare una spugnetta sullo sporco ammorbidito dal calore.

Infine, raccogliete tutto lo sporco con un panno inumidito e il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di spegnere il forno quando procederete con la pulizia e di non vaporizzare troppa miscela.

Video Sgrassatore Profumato

Se non avete l’acido citrico per realizzare il vostro sgrassatore profumato, potete utilizzare l’aceto bianco di alcol. Ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Ricordate di spegnere il forno prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, a meno che non si tratti di accenderlo per ammorbidire prima lo sporco. Quando dovrete pulire il forno, accertatevi che si sia raffreddato.