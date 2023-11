Come pulire i fuochi della cucina con 6 rimedi fai da te

Se cucinare è una di quelle attività che tanto amiamo fare perché ci porta alla creazione di piatti buoni tutti da gustare, lo stesso non è per la pulizia che dopo richiede il piano cottura.

In particolare stiamo parlando dei fuochi della cucina, i quali tendono ad incrostarsi e a richiedere una gran fatica per essere puliti.

Ma non con noi! Oggi, infatti, vedremo dei rimedi casalinghi e naturali in grado di pulire i fuochi della cucina in maniera facile e veloce.

Dentifricio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il dentifricio. Esatto, proprio quello che solitamente utilizzate per sbiancare i vostri denti.

Questo prodotto, infatti, vanta una proprietà sbiancante e disincrostante in grado di rimuovere le incrostazioni e lucidare anche i vostri fuochi!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è applicare un po’ di dentifricio su uno spazzolino o una spazzola e strofinarlo, poi, sui fuochi energicamente fino a rimuovere tutto lo sporco.

Dopodiché, fate agire per circa 30 minuti in modo da ammorbidire l’incrostazione e risciacquate. Oltre ad essere puliti, i vostri fuochi risulteranno anche più lucidi.

Bicarbonato e sapone giallo

Se volete realizzare un’altra crema sbiancante e pulente, allora dovrete munirvi di due ingredienti molto noti: il bicarbonato e il sapone giallo. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzati per realizzare degli smacchiatori fai da te!

Versate, quindi, mezzo panetto di sapone in un pentolino antiaderente contenente circa 2 cucchiai d’acqua in modo da non far attaccare il prodotto e, una volta diventato liquido, aggiungete a poco a poco 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Mescolate il tutto fino ad ottenere una crema dalla consistenza abbastanza densa, dopodiché spalmate questa crema su una spugna non troppo aggressiva e strofinate energicamente sui fuochi.

Infine, risciacquateli con acqua calda e asciugateli accuratamente.

Aceto

Un altro trucchetto molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti.

Versate, quindi, 1 tazza d’aceto in una pentola contenente acqua molto calda, dopodiché mettete i fuochi in ammollo al suo interno e lasciate agire per almeno 2 ore con il coperchio.

Una volta che la miscela si sarà raffreddata, togliete i fuochi dalla pentola e passateci su una spugnetta imbevuta d’aceto in modo da rimuovere eventuali residui.

Acido citrico

Come l’aceto, anche l’acido citrico si rivela essere una manna dal cielo in caso di fuochi incrostati che necessitano di essere puliti e lucidati.

Vi ricordiamo, infatti, che l’acido citrico viene usato anche per sgrassare e lucidare il piano cottura! Per “sfruttare” il suo potere pulente, quindi, dovrete sciogliere 150 grammi di acido citrico in una pentola contenente 1 litro d’acqua calda e mettere, poi, in ammollo i fuochi e i piattelli.

Dopodiché, lasciate agire per circa 2 ore e risciacquate e strofinate con una spugnetta.

Sale

Dopo l’aceto, il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il sale, in grado non solo di smacchiare ma anche di assorbire il grasso in eccesso. Vi ricordiamo che è una manna dal cielo per pulire anche i filtri della cappa!

Versate, quindi, 1 bicchiere di sale in una pentola con acqua calda, dopodiché spegnete il fuoco e mettete i fuochi all’interno della miscela, coprendo con il coperchio e lasciando agire per diverse ore.

Infine, rimuoveteli dalla pentola e risciacquateli e asciugateli accuratamente.

Spugnetta di limone

Il sale e il limone sono due ingredienti spesso accostati in quanto combinati insieme danno vita a una spugnetta leggermente abrasiva naturale in grado di rimuovere le incrostazioni più ostinate.

Vi basterà, quindi, tagliare a metà un limone e intingerlo, poi, in un piattino contenente del sale fino.

Dopodiché, scuotete la spugnetta di limone per rimuovere il sale in eccesso, aspettate che il sale si ammorbidisca a contatto con la polpa del limone e passatelo sui fuochi più volte, strofinando delicatamente. Infine, lasciate agire per un po’ e risciacquate.

Altri trucchi per smacchiare fuochi e piattelli

E se volete un video per sapere come smacchiare fuochi e piattelli, ecco a voi!

Avvertenze

Provate i rimedi indicati prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiarli o danneggiarli.