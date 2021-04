Come pulire i giubbini di pelle e farli tornare come nuovi!

I giubbini di pelle, nel nostro immaginario collettivo, sono l’abbigliamento più trendy e casual che esiste. Inoltre, sono resistenti a qualsiasi cambio di cultura, di moda e di stile.

Tutte noi, infatti, abbiamo avuto, abbiamo o desidereremmo un giubbino di pelle nel nostro armadio da abbinare a qualsiasi outfit.

Dopo essere stato chiuso nell’armadio durante i mesi invernali, quindi, è ora di tirarlo fuori e sfoggiarlo nelle miti giornate primaverili.

La pelle, però, è un tessuto abbastanza delicato che necessita di particolari cure per essere pulita senza il rischio di essere danneggiata.

Per questo, vediamo insieme alcuni rimedi casalinghi pulire i giubbini di pelle e renderli come nuovi!

N.B Vi consigliamo di consultare le etichette di lavaggio prima di provare i rimedi suggeriti.

Acqua e sapone

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare un miscuglio di acqua e sapone di Marsiglia.

Aggiungete, quindi, circa 10 ml di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente acqua tiepida e mescolate il contenuto fino a quando il sapone non sarà completamente disciolto.

Vi consigliamo, però, di non esagerare con le quantità di sapone perché potreste danneggiare il capo. Immergete, poi, un panno morbido nella soluzione così ottenuta e strizzatelo per eliminare tutto il liquido in eccesso.

A questo punto, passatelo sulla superficie esterna del giubbino ed effettuate dei movimenti delicati senza strofinare. Vi raccomandiamo di idratare tutta la superficie della giacca in maniera uniforme così da non provocare irregolarità nel colore.

Pulite tutto il capo e utilizzate un panno inumidito solo con acqua e rimuovete tutti i residui di detersivo.

Infine, utilizzate un panno asciutto e asciugate tutto il giubbino. Vi raccomandiamo di non utilizzare il phon e di non mettere la giacca nell’asciugatrice.

Aceto bianco

Un altro metodo molto efficace per pulire la vostra giacca di pelle consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, un ingrediente naturale in grado di lucidare, smacchiare e rimuovere gli aloni.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolarlo con il bicarbonato di sodio fino ad ottenere una sorta di pasta leggermente abrasiva.

A questo punto, applicate la pasta sulla superficie macchiata servendovi di un panno morbido. Dopodiché, ripulite la zona accuratamente con un panno asciutto e voilà: il vostro giubbino sarà privo di macchie e più lucente che mai!

Detergente viso

Un altro metodo casalingo per pulire la vostra giacca di pelle consiste nell’utilizzare il detergente viso o il latte detergente che comunemente usate per struccarvi.

Questo, infatti, è ottimo per pulire e lucidare. Applicate, quindi, il detergente su un panno umido e passate, poi, il panno sulle macchie o sugli aloni presenti sulla giacca.

Infine, utilizzate un panno inumidito con acqua, rimuovete il prodotto in eccesso e asciugate il tessuto.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un ingrediente utile non solo in cosmesi per migliorare l’aspetto della pelle, di unghie e capelli.

Questo prodotto, infatti, è molto utile anche per lucidare alcune superfici o alcuni materiali quali il cuoio e la pelle.

In questo caso, vediamo come utilizzare per rendere più lucente i giubbini di pelle ormai opachi.

Vi basterà utilizzare un panno di cotone imbevuto e strofinarlo sulle zone interessate. A questo punto, utilizzate un nuovo panno di cotone pulito e asciugate.

E voilà: il vostro giubbino sarà come nuovo!

Altri consigli utili

Una volta visto come pulire il vostro giubbino di pelle, vediamo insieme altri accorgimenti utili da seguire per mantenerlo pulito più a lungo.

Innanzitutto, vi consigliamo di conservare sempre la giacca in un ambiente fresco e asciutto quando non la indossate e di riporla sempre su una gruccia per mantenere la sua forma originaria.

Inoltre, vi ricordiamo di pulire il giubbino di pelle almeno una volta l’anno, così da rimuovere le macchie presenti e non farle fissare.

Infine, ricordatevi sempre di non lavarle mai in lavatrice e di non usare l’asciugatrice, perché questi elettrodomestici potrebbero danneggiare il materiale o seccarlo e restringere la giacca di una taglia.

Avvertenze

Consultate sempre le etichette di lavaggio dei vostri indumenti prima di provare i suddetti rimedi.

