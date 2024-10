Come pulire i gubbini di pelle?

I giubbini di pelle, nel nostro immaginario collettivo, sono l’abbigliamento più trendy e casual che esiste. Inoltre, sono resistenti a qualsiasi cambio di cultura, di moda e di stile. L’unico difetto di questi capi è che sono estremamente delicati e per questo hanno bisogno di attenzione, anche perché non si possono lavare in lavatrice.

La pelle, infatti, è un tessuto abbastanza delicato che necessita di particolari cure per essere pulita senza il rischio di essere danneggiata. Per questo, vediamo insieme alcuni rimedi casalinghi pulire i giubbini di pelle e renderli come nuovi!

Cosa sapere prima di pulirli

La prima cosa che bisogna sapere è che con gli indumenti in pelle, e in questo caso con i giubbini, bisogna essere estremamente delicati.mGià quando si ripongono in armadio è consigliabile metterci una busta in plastica sopra così da non creare contatto con altri indumenti e non sfregare la pelle che potrebbe rovinarsi.

Un’altra cosa da tener presente è che non bisogna mai lavare in lavatrice e nemmeno fare un lavaggio a mano, in quanto lo strato della pelle verrebbe via eccessivamente bagnato dall’acqua.

Fate attenzione, infine, a non sporcarli perché la pelle assorbe subito le macchie e potreste sporcarlo irreversibilmente. Una volta visti tutti questi aspetti, procediamo scoprendo i migliori rimedi naturali per mettere a nuovo i giubbini in pelle!

Latte detergente

Un trucchetto della Nonna per lucidare e rinfrescare i giubbini di pelle prima di indossarli è il latte detergente! Questo prodotto, dal momento che viene usato per il viso, possiede una composizione estremamente delicata e per questo lo si può prediligere per gli indumenti in pelle. Dovrete mettere qualche goccia di latte detergente su un disco di cotone o un batuffolo d’ovatta e passarlo su tutto il giubbino, lasciatelo per qualche secondo e poi togliete con un panno in lana. La lana è indicata poiché lucida e non rovina il tessuto.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un ingrediente utile non solo in cosmesi per migliorare l’aspetto della pelle, di unghie e capelli. Questo prodotto, infatti, è molto utile anche per lucidare alcune superfici o alcuni materiali quali il cuoio e la pelle.

In questo caso, vediamo come utilizzare per rendere più lucente i giubbini di pelle ormai opachi. Vi basterà utilizzare un panno di cotone imbevuto e strofinarlo sulle zone interessate. A questo punto, utilizzate un nuovo panno di cotone pulito e asciugate.

Aceto bianco

Un altro metodo molto efficace per pulire la vostra giacca di pelle consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, un ingrediente naturale in grado di lucidare, smacchiare e rimuovere gli aloni.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolarlo con il bicarbonato di sodio fino ad ottenere una sorta di pasta leggermente abrasiva. A questo punto, applicate la pasta sulla superficie macchiata servendovi di un panno morbido. Dopodiché, ripulite la zona accuratamente con un panno asciutto e voilà: il vostro giubbino sarà privo di macchie e più lucente che mai!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è il primo ingrediente che ci può venire in mente per mandare via la polvere e qualche segno sui giubbini. La sua delicatezza lo rende perfetto per questo materiale perché lo pulisce senza aggredirlo, vediamo come usarlo!

Aggiungete circa 10 ml di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente acqua tiepida e mescolate il contenuto fino a quando il sapone non sarà completamente disciolto.

Vi consigliamo, però, di non esagerare con le quantità di sapone perché potreste danneggiare il capo. Immergete, poi, un panno morbido nella soluzione così ottenuta e strizzatelo per eliminare tutto il liquido in eccesso.

A questo punto, passatelo sulla superficie esterna del giubbino ed effettuate dei movimenti delicati senza strofinare. Vi raccomandiamo di idratare tutta la superficie della giacca in maniera uniforme così da non provocare irregolarità nel colore.

Pulite tutto il capo e utilizzate un panno inumidito solo con acqua e rimuovete tutti i residui di detersivo. Infine, utilizzate un panno asciutto e asciugate tutto il giubbino. Vi raccomandiamo di non utilizzare il phon e di non mettere la giacca nell’asciugatrice.