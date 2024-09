Come pulire i piattelli del piano cottura bruciati

Che siate amanti della cucina oppure no, il piano cottura è un elemento indispensabile quando dobbiamo cibarci! Quando ci si cimenta in esperimenti culinari, si sa, si sporca sempre un po’! E ne risente proprio il piano cottura, invaso da sughi, sporco e unto! In particolare, potrebbe essere veramente faticoso pulire i piattelli incrostati e macchiati e farli tornare come nuovi.

La pulizia più difficile è di sicuro togliere le macchie di bruciato sui piattelli spargi fiamma e sui fuochi. Pasto dopo pasto, lo sporco può incrostarsi con facilità, ma allo stesso tempo può essere difficile da rimuovere! E in che modo? Facile, con i nostri rimedi casalinghi e naturali in grado di sgrassare i piattelli bruciati della cucina in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Iniziamo dal bicarbonato, il quale vanta una leggera azione abrasiva che lo rende davvero efficace in caso di incrostazioni. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, l’acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza più densa, come quella di una crema.

A questo punto, applicatela sui vostri piattelli, servendovi di uno spazzolino da denti vecchio e strofinate sui punti su cui sono maggiormente presenti le incrostazioni. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate. I vostri piattelli saranno come nuovi!

Sapone giallo

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il sapone giallo, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà altamente sgrassanti e pulenti.

Munitevi, quindi, di un pezzetto di questo sapone e spalmatelo su una spugnetta facendolo aderire per bene. Dopodiché, strofinate energicamente sui piattelli e risciacquate più volte per togliere i residui.

Aceto

Dopo il bicarbonato, come poteva mancare all’appello l’aceto, le cui proprietà pulenti e disincrostanti sono in grado di sgrassare i piattelli bruciati del vostro angolo cottura? In questo caso, quindi, vi basterà immergere i piattelli in una pentola contenente 300 ml d’acqua e 700 ml d’aceto e portare il tutto ad ebollizione. A questo punto, lasciateli per un po’ in ammollo per ammorbidire l’incrostazione, dopodiché prelevateli e passate la spugnetta per eliminare la macchia di bruciato. Infine, asciugateli accuratamente prima del rimontaggio sul piano cottura.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, è possibile utilizzare anche l’acido citrico, un ingrediente che svolge un’azione anticalcare efficace in grado di pulire a fondo la lavatrice e la lavastoviglie! Versate, quindi, 75 grammi di acido citrico in 500 ml di acqua bollente e immergete, poi, i piattelli all’interno della soluzione così ottenuta e lasciateli in ammollo per circa un’ora. A questo punto, strofinate sulle incrostazioni con una spugnetta non abrasiva o un vecchio spazzolino da denti e risciacquate. Infine, asciugate accuratamente i piattelli prima di rimontarli.

Sale e limone

L’accostamento di sale e limone è davvero efficace in caso di incrostazioni molto ostinate che faticano ad andar via. Munitevi, quindi, di:

3 cucchiai di sale fino

Succo di 2 limoni

Una pentola grande da contenere tutti i pezzi

In una ciotola, quindi, versate il succo di limone e aggiungete, poi, il sale. Dopodiché, mescolate fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

A questo punto, aggiungete un po’ di questa crema in una pentola contenente acqua bollente e fatela sciogliere per bene prima di inserire i piattelli al suo interno. Lasciateli, poi, in ammollo per qualche ora e, infine, risciacquate accuratamente: vedrete che i vostri piattelli saranno tornati come nuovi!

Inoltre, potete utilizzare questi due ingredienti in maniera alternativa, spargendo un po’ di sale sui piattelli e passandoci, poi, sopra mezzo limone come se fosse una sorta di spugna naturale!

Olio d’oliva

Infine, vediamo un ultimo rimedio per avere piattelli puliti e lucidi come se fossero nuovi: l’olio di oliva, un ingrediente che vanta un forte potere sgrassante. Vi basterà, quindi, spargere dell’olio d’oliva su un tovagliolo, posizionare il piattello sopra e richiuderlo come se lo voleste impacchettare. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate i piattelli sotto acqua corrente strofinando con una spugna eventuali residui di sporco.

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di ingredienti in grado di sgrassare o pulire, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale viene utilizzato anche per realizzare lo smacchiatore fai da te!

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di riempire una pentola con acqua, portarla ad ebollizione e aggiungere un cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia. Dopodiché, mescolate fino a far sciogliere il sapone e mettete in ammollo in questa miscela saponata i vostri piattelli per circa un’ora. Infine, estraeteli dalla pentola, strofinateli con una spugnetta e risciacquateli.

Soda da bucato

Le nostre nonne la conoscono molto bene e la utilizzano ancora oggi per eliminare macchie difficili dai capi, sia a mano che in lavatrice! La soda da bucato, conosciuta anche come carbonato di sodio, ha proprietà smacchianti e detergenti, anche in caso di piattelli macchiati!

Attenzione: non deve essere confuso con la soda caustica (quella per produrre i saponi, per intenderci), ma allo stesso tempo usate sempre i guanti quando maneggiate il carbonato di sodio.

Potete creare una pasta con acqua e soda da bucato, applicarla con una spugna sui piattini e lasciar agire qualche minuto, il necessario per notare che man mano le macchie si sciolgono.

Una volta passato il tempo di attesa, sempre con la spugna strofinate, poi risciacquate. In alternativa, potete riempire il lavello con dell’acqua calda, immergerci gli spartifiamma e lasciate in ammollo. Poi strofinate e risciacquate!

Acqua e sapone

Potremmo non disporre della soda da bucato, quindi dobbiamo agire tempestivamente e con quello che ci ritroviamo in casa! Ecco perché, quando le macchie non sono molto incrostate, possiamo anche servirci di un po’ di sapone per i piatti. Sempre nel rispetto dell’ambiente, meglio prediligere un sapone ecologico.

Anche in questo caso, un ammollo in acqua calda può aiutarci a sciogliere il grasso grazie alle alte temperature. Aggiungiamo un paio di cucchiai di detersivo per i piatti e lasciamo agire il tutto per circa una mezz’ora. Trascorso il tempo stabilito, strofinate e asciugate.