Come pulire i vetri con il borotalco e togliere gli aloni?

Ma quanto è difficile mantenere i vetri puliti e senza aloni? Tantissimo! Basta, infatti, sfiorarli per ritrovarci subito quelle tanto temute macchie e ditate. Capita anche di ricorrere a detersivi o prodotti industriali, rimanendo insoddisfatti del risultato, ma oggi vogliamo parlarvi di un prodotto alternativo che rivoluzionerà il vostro modo di lavare i vetri: il borotalco!

Anche se non viene inserito nei rimedi naturali per le pulizie al pari di altri ingredienti come bicarbonato, sapone di Marsiglia o aceto, il borotalco è un aiuto anche quando si tratta di pulire! In particolare, quest’ingrediente dà il meglio di sé con i vetri!

A tal proposito, ecco come fare il pulisci vetro profumato al borotalco, in grado non solo di rendere i vostri vetri brillanti ma anche di profumare tutta la casa!

Spray al Borotalco per lucidare i vetri

Realizzare il pulisci vetro profumato al borotalco è davvero un gioco da ragazzi in quanto facile e veloce da preparare. Munitevi, quindi, di:

2 cucchiai di borotalco

700 ml di acqua tiepida

Iniziate, quindi, con il versare l’acqua in una brocca graduata e aggiungete, poi, il borotalco un po’ alla volta così da far sì che si possa sciogliere totalmente. A questo punto, versate la miscela in un flacone spray e voilà: il vostro prodotto è pronto per l’utilizzo!

Per un effetto più efficace, potete anche provare una variante in cui aggiungete 2 cucchiai di borotalco in una brocca contenente 350 ml d’acqua e 350 ml d’aceto bianco.

Oltre, infatti, al borotalco, noto per la sua azione pulente molto efficace e per la leggera azione abrasiva in grado di rimuovere gli aloni dai vetri, si aggiunge l’aceto bianco, il quale vanta proprietà lucidanti e smacchianti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per rendere l’acciaio inox della cucina lucido a specchio!

Modalità d’utilizzo

Una volta realizzato il nostro pulisci vetro profumato al borotalco fai da te, è ora di provarlo per ottenere subito vetri brillanti e puliti con il minimo sforzo! Iniziate con lo scuotere energicamente il flacone in modo da amalgamare ancora di più gli ingredienti e vaporizzate, poi, un po’ di questo prodotto su tutto il vetro, insistendo soprattutto sui punti dove sono presenti macchie e aloni.

Lasciate agire il tutto per 5 minuti, dopodiché passate sul vetro un panno in microfibra e strofinate delicatamente effettuando dei movimenti circolari. Ripetete l’operazione fin quando i vetri non saranno brillanti! Se volete vetri ancora più brillanti, vi consigliamo di utilizzare i fogli di quotidiano, in quanto sono in grado di assorbire tutto lo sporco e le macchie grazie alla consistenza della carta e alla presenza dell’inchiostro.

Il pulisci vetro al borotalco può essere utilizzato anche per pulire i vetri e gli specchi del bagno, i quali sono particolarmente colpiti dal calcare.

N.B Vi ricordiamo, però, di utilizzare sempre fogli di quotidiano e non quelli delle riviste. Se volete usare questa miscela sui vetri del box doccia, vi raccomandiamo di non utilizzarlo in caso di mattonelle in marmo o pietra naturale perché rischiate di macchiarle irreversibilmente.

Come evitare gli aloni?

Per avere un risultato ottimale, vi lasciamo alcuni accorgimenti che vi potranno essere utili:

Quando lavate i vetri, assicuratevi che in quel momento non batta il sole, altrimenti asciugandosi potrebbero rimanere degli aloni. Durante la pulizia, partite sempre dal centro fino ad espandervi su tutta la superficie, con movimenti orizzontali.

La soluzione per i vetri al borotalco è usata da molti anche per gli specchi.