Come pulire il cassettino della lavatrice con una bacinella

Quando pensiamo alle componenti della lavatrice che meritano della giusta pulizia per non compromettere il lavaggio dei nostri capi, tendiamo a pensare al cestello e a non considerare, per esempio, il cassetto del detersivo. In realtà, dal momento che questo ospita i detersivi e gli ammorbidenti, tende facilmente a presentare macchie di sporco, di calcare e muffa che potrebbero rovinare il nostro bucato e farlo puzzare. Oggi ci occuperemo di questo secondo elemento e sapevate che basta una bacinella per pulire questo cassetto? Ebbene sì! Vediamo insieme come pulire il cassetto della lavatrice con il metodo della bacinella!

Bacinella con l’aceto

Provare il metodo della bacinella è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete munirvi di:

una bacinella

spugnetta morbida

sapone di Marsiglia

acqua calda

aceto

spazzolino da denti

Iniziamo, quindi, con lo smontare questo cassetto, premendo il bottone apposito posto solitamente a lato accanto o sopra allo scomparto dell’ammorbidente. Dopodiché, sfilatelo e smontatelo ulteriormente in modo da pulire le singole componenti.

A questo punto, riempite una bacinella con metà aceto bianco e metà acqua calda, immergete all’interno della miscela così ottenuta tutte le componenti della vaschetta del detersivo e lasciatele in ammollo per qualche minuto in modo da far ammorbidire il detersivo incrostato.

Infine, non vi resta che servirvi dello spazzolino da denti vecchio per strofinare sulla superficie del cassettino, concentrandovi sui punti in cui sono presenti maggiormente le macchie di calcare o di muffa. Una volta eliminato lo sporco più incrostato con lo spazzolino, passate una spugnetta morbida imbevuta con un po’ di sapone di Marsiglia liquido e procedete con il lavaggio per eliminare i residui.

Infine, risciacquate il cassetto sotto l’acqua corrente, lasciatelo asciugare e rimontatelo: siete pronte per utilizzare la lavatrice senza il timore di trasmettere lo sporco

Bacinella con il bicarbonato

Anche il bicarbonato è l’ideale per dire addio allo sporco che si accumula nel cassetto della lavatrice! In questo caso dovrete mettere nella bacinella con acqua calda 3 cucchiai di prodotto e lasciare che si sciolga completamente.

Dopo aver lasciato in ammollo il cassetto per una mezz’ora, mettete un po’ di bicarbonato su una spugna e rimuovete completamente le macchie. In seguito risciacquate e asciugate!

Bacinella con Sapone di Marsiglia

Tra i vari trucchetti non potevamo di certo trascurare il sapone di Marsiglia! Si tratta infatti di un ingrediente delicato e sgrassante allo stesso tempo che permette di pulire anche superfici molto delicate!

Ebbene, se volete usare questo metodo, non dovrete far altro che mettere nella bacinella 2 cucchiai di sapone liquido oppure 1 cucchiaio e mezzo di scaglie, ricordando di mescolare per far in modo che si possano sciogliere un po’. Successivamente effettuare sempre lo stesso metodo anche sopra descritto per completare il lavaggio.

Bacinella con acqua ossigenata

Il rimedio con acqua ossigenata ve lo consiglio se, ahimè, si è accumulata troppa muffa all’interno del cassetto, cosa che succede spesso e volentieri. Questo prodotto ha infatti un’ottima azione pulente ed è ecologico. Dovrete ricordare di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero al 3%. Versate 2 cucchiai di acqua ossigenata nella bacinella con acqua calda e mettete la bacinella in ammollo per circa 1 ora. In seguito vi basterà ripetere i passi sopra descritti!