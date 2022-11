Come Togliere lo Sporco Nascosto all’Interno del Termosifone

In inverno, i caloriferi sono una manna dal cielo perché permettono di tenere calda la nostra casa e fornirci il calore di cui abbiamo bisogno nelle giornate più fredde.

Peccato, però, che il termosifone tenda ad accumulare molta polvere al suo interno che, se non rimossa, rischia di disperdersi nella casa.

Quindi, come fare? Facile! Basta seguire i nostri trucchetti per lavare a fondo gli interni del termosifone e liberarli dalla polvere e dallo sporco! Vediamo insieme come!

Rimozione della polvere

Innanzitutto, dobbiamo iniziare dalla rimozione della polvere che si accumula all’interno del termosifone anche nelle parti più nascoste!

Aspirapolvere e piumino

Magari vi possono sembrare rimedi alquanto banali, eppure sono quelli più utilizzati per pulire i termosifoni. Di cosa stiamo parlando? Dell’aspirapolvere e del piumino. Circa l’uso dell’aspirapolvere, vi consigliamo di munirvi dei beccucci adatti così da raggiungere i punti più stretti.

Dopo una prima pulizia con l’aspirapolvere, passate, poi, un piumino per rimuovere anche i piccoli residui di polvere che l’aspirapolvere non riesce ad eliminare.

Phon

Un altro rimedio molto efficace per liberare il vostro termosifone dallo sporco e dalla polvere consiste nell’utilizzare il phon. Iniziate, quindi, con il mettere un panno umido dietro il termosifone e un altro sul pavimento, dopodiché azionate il vostro phon sul getto di aria fredda e passatelo prima sui fori del termosifone posti in alto, poi lungo le pareti.

Noterete che la polvere andrà a posarsi direttamente sugli stracci umidi e i vostri caloriferi saranno super puliti!

Lavaggio interno

Una volta visto come rimuovere la polvere per evitare di farla indurire con il contatto con l’acqua, vediamo ora come lavare gli interni del termosifone per non compromettere la loro funzionalità e per non diffondere lo sporco nella stanza.

Metodo della brocca

Iniziate, quindi, con il posizionare gli asciugamani sia sotto al termosifone sia dietro e una bacinella sugli asciugamani, in modo da non sporcare troppo il pavimento e le pareti. Dopodiché, aggiungete 1 tazza di aceto bianco di alcol e 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia in una brocca contenente acqua calda.

A questo punto, mescolate il tutto con un cucchiaio in legno e, con molta precisione, versate la miscela così ottenuta in ogni fessura del termosifone, ricordandovi sempre di spostare la bacinella man mano per raccogliere l’acqua sporca. Infine, asciugate le gocce che colano con un panno in microfibra e addio sporco nel vostro termosifone!

Vi ricordiamo, inoltre, che sia l’aceto che il sapone di Marsiglia sono una manna dal cielo per ritardare la comparsa della polvere!

N.B Ovviamente, ricordatevi sempre di spegnere i termosifoni per procedere con quest’operazione di pulizia in maniera sicura e protetta. Accendeteli, quindi, solo quando saranno completamente asciugati.

Metodo del nodo

Il metodo del Nodo risulta essere molto efficace in quanto vi permetterà di pulire l’interno del vostro termosifone e rimuovere tutto lo sporco accumulato! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è inumidire un panno di cotone in una soluzione composta da 500 ml di acqua e 1 bicchiere di aceto e fare, poi, un nodo su una delle estremità in modo tale da formare una sorta di “manico” a questo strumento di pulizia.

Dopodiché, infilate il panno negli spazi tra i singoli elementi del termosifone e lasciatelo scivolare fino a giù tirando la “coda” del nodo. Noterete che il panno elettrostatico sarà pieno di polvere mentre il vostro termosifone sarà pulito come non mai! Ovviamente, vi consigliamo di pulire il panno se notate che è troppo pieno di polvere.

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre un esperto per controllare il funzionamento del termosifone prima di riaccenderlo.