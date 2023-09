La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati quotidianamente che ci permette di avere capi profumati e puliti da indossare!

L’unica pecca, però, è che il suo utilizzo frequente porta all’accumulo di sporco nelle sue componenti. Per questo deve essere pulita per non rischiare di trasferire questo sporco sui nostri capi.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come pulire ogni parte della lavatrice con un rimedio naturale!

Filtro

Iniziamo con la pulizia del filtro, il quale serve appunto per filtrare tutto lo sporco accumulato in questo elettrodomestico. Iniziate, quindi, staccando la spina dell’elettrodomestico per svolgere tutto in sicurezza, dopodiché mettete una bacinella o degli asciugamani sotto la porticina del filtro, aprite lo sportello e svitate il filtro.

Raccogliete tutta l’acqua con la bacinella o con gli asciugamani, poi passate alla sua pulizia. In questo caso, vi suggeriamo di metterlo in ammollo in una ciotola contenente acqua calda e il succo di 1 limone e di lasciarlo per circa mezz’ora.

Infine, strofinate sullo sporco con uno spazzolino o con una spugnetta non troppo abrasiva, asciugatelo accuratamente e rimontatelo nell’alloggio.

Vaschetta del detersivo

Un’altra componente che tende all’accumulo di sporco, di calcare e di muffa è la vaschetta del detersivo. In questo caso, per sbarazzarvi soprattutto delle macchie nere di muffa, potete utilizzare l’acqua ossigenata del supermercato, ovvero a 10 volumi.

Smontate, quindi, la vaschetta e mettetela in ammollo per circa mezz’ora in una bacinella contenente 3 litri di acqua e circa 250 ml di acqua ossigenata. Dopodiché, passate una spugnetta e strofinate sulle macchie. Infine, risciacquate, asciugate accuratamente e rimontate la vaschetta.

Se, però, non la volete smontare, allora vi basterà impregnare di acqua ossigenata alcuni dischetti di cotone, metterli nella vaschetta del detersivo, lasciarli agire per qualche ora e strofinare con una spugnetta prima di risciacquare.

In alternativa, potete provare anche il trucchetto dell’asciugamano, il quale consiste nel ritagliare piccoli pezzi di asciugamano, bagnarli con l’acqua ossigenata e metterli nella vaschetta per circa mezz’ora fino a quando non avranno assorbito tutto lo sporco. Infine, passate un panno inumidito di sola acqua e il gioco è fatto!

Guarnizione

Passiamo, ora, alla pulizia della guarnizione su cui spesso si accumula lo sporco e la muffa. In questo caso, vi suggeriamo di realizzare una sorta di pasta pulente fai da te, efficace anche in caso di muffa.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare in una ciotola il bicarbonato e l’acqua quanto basta fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, versate alcune gocce di olio essenziale di Tea Tree, noto per le sue proprietà antibatteriche e distribuite questa pasta su tutta la superficie della guarnizione con un vecchio spazzolino da denti, cercando di applicarlo anche all’interno della guarnizione (il punto dove si accumula maggiormente lo sporco).

Infine, lasciate agire per un po’, risciacquate e asciugate accuratamente. Come se non bastasse, questa pasta pulente aiuterà non solo a rimuovere lo sporco, ma anche la puzza di stantio e di muffa. Il bicarbonato, infatti, è noto per la sua proprietà di neutralizzare i cattivi odori e, perciò, viene utilizzato anche per togliere i cattivi odori dal frigorifero!

Cestello

Il modo più veloce per pulire il cestello consiste nell’effettuare dei lavaggi a vuoto, in grado di rimuovere tutto lo sporco accumulato. Per questo, vi suggeriamo di procedere con l’acido citrico, considerato un anticalcare naturale molto efficace.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 200 grammi di questo prodotto in una bottiglia contenente un litro di acqua demineralizzata, mescolare bene il tutto e versare la soluzione così ottenuta nella vaschetta del detersivo della lavatrice.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a 90 gradi e la vostra lavatrice sarà come nuova!

Per una lavatrice sempre pulita

Avvertenze

È necessario staccare la spina dell’elettrodomestico prima di procedere con la pulizia della lavatrice.