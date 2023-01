Nei rimedi naturali si scoprono sempre nuove cose volte a migliorare e perfezionare le faccende di casa evitando un dispendio esagerato di denaro e cercando di inquinare quanto meno possibile.

A volte sono incredibili i trucchetti che possiamo avere a portata di mano senza saperlo ed è il caso dell’asciugamano!

Un semplice pezzo di tessuto che tanto amiamo avere sempre ordinato e profumato può facilitare le pulizie domestiche in poco tempo e oggi vedremo come usarlo in particolare per 6 scopi diversi!

Per profumare i panni

Vi sembra strano pensare che un asciugamano possa contribuire ad avere un ottimo profumo sui panni? Ebbene sappiate che è uno dei trucchetti più amati in lavatrice!

Serviranno pochi elementi per sentire un profumo inebriante quando aprite il cestello dopo un lavaggio, vediamo subito come fare!

Dovrete inumidire e strizzare bene un asciugamano pulito, poi strofinateci sopra un panetto di sapone di Marsiglia e mettetelo nel cestello insieme al bucato prima del lavaggio.

Il sapone di Marsiglia si spargerà benissimo sui panni e resterà attaccato anche quando questi saranno asciutti!

Usate l’asciugamano giusto in base al colore dei panni che state lavando.

Per pulire l’argento

L’argento è intramontabile e, di generazione in generazione, gli oggetti di questo materiale vengono regalati e custoditi.

Un grande difetto dell’argento, tuttavia, è che si annerisce dopo un po’ di tempo e ha bisogno di una ripulita, sia se parliamo di utensili, sia di gioielli.

Anche in questo caso usare un asciugamano su può rivelare la soluzione ideale e ora vedremo subito perché!

Bagnate e strizzate un asciugamano tanto grande da poterci mettere sopra l’argento da trattare, strofinateci sopra del sapone di Marsiglia e spargete una manciata di bicarbonato.

Successivamente poggiate gli oggetti sulla metà dell’asciugamano e ricopriteli con l’altra metà, fate passare almeno 4 ore, poi strofinate per togliere i residui e risciacquate accuratamente.

L’argento sarà come nuovo!

Per togliere il calcare in lavatrice

Avete un asciugamano vecchio che non è più utilizzabile? Non lo gettate via, ma usatelo per dire addio al calcare in lavatrice!

Individuate tutte le zone in cui questo si nasconde e tagliate vari pezzetti di asciugamano, poi bagnateli nell’aceto e poggiate l’asciugamano sulle macchie.

Potete fare questo procedimento per il cassettino, per l’oblò, per la guarnizione e così via. Fate passare un paio d’ore, poi strofinate stesso con l’asciugamano bagnato d’aceto e vedrete che il calcare andrà via in poco tempo!

Lavaggi a vuoto

Chi ha detto che nei lavaggi a vuoto non ci possa essere un asciugamano in lavatrice?

È vero che solitamente si fanno senza mettere nulla nel cestello, ma un asciugamano aiuterà ad agevolare il lavaggio.

Infatti se ne immergete uno piccolino in aceto o in acqua ossigenata e lo mettete nella lavatrice, questo aiuterà a spargere meglio l’ingrediente ed eventuali residui si attaccheranno all’asciugamano.

Potete fare la stessa cosa anche con succo di limone o con una soluzione di 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua.

Con la saponetta

Il metodo della saponetta nell’asciugamano è volto a rafforzare e migliorare ogni tipo di pulizia!

Dovrete usarlo sempre bagnando prima l’asciugamano e poi, avvolgendo all’interno una saponetta di Marsiglia, avrete ottenuto una spugna naturale da usare sui panni per pretrattare le macchie, sui mobili, sul materasso e così via.

In alternativa al sapone di Marsiglia usate qualsiasi altro panetto di sapone che sia però composto di soli ingredienti naturali ed ecologici.

Per asciugare i maglioni

Si sa che i maglioni non possono avere troppa centrifuga altrimenti rischiano di rovinarsi, ma quando c’è umidità qual è la soluzione per assorbire quanta più acqua possibile?

Semplice, avvolgeteli in un asciugamano doppio in spugna e tamponate il maglione per catturare tutta l’acqua in eccesso.

Così facendo, anche in periodi prolungati di mal tempo dove i panni si devono asciugare in casa, sarà più semplice e veloce averli asciutti!