Tra gli ingredienti che amiamo usare in casa ogni giorno e che ci permettono non solo di avere un impatto ambientale ecologico, ma anche anche di attenuare i costi, possiamo sicuramente menzionare il sapone giallo!

Quante volte lo vediamo tra i suggerimenti per lavare il bucato o per pulire alcune zone della casa?

Beh, in effetti è molto efficace, anche se la sua consistenza talvolta lo rende un po’ difficile da usare in maniera pratica.

È per questo che oggi vedremo insieme come fare il sapone giallo liquido per pulire i pavimenti e la casa!

Occorrente

La prima cosa da fare è senza dubbio prendere l’occorrente necessario per il nostro sapone giallo liquido!

Nel dettaglio vi occorreranno:

1 panetto di sapone giallo (comunemente chiamato sapone Alba)

700 ml d’acqua

6 gocce di olio essenziale

Ecco fatto! Come potete vedere, non occorrono altri ingredienti per fare questo detersivo naturale, economico, ma soprattutto ecosostenibile.

Il sapone giallo, infatti, ha già di per sé un particolare potere pulente, essendo esso composto da olio di cocco. Come ben saprete, quest’ultimo è molto indicato per diverse faccende domestiche.

L’olio essenziale è a vostra scelta, in base alla profumazione che volete dare al pavimento, io vi consiglio quello alla lavanda o agli agrumi che danno un tocco di freschezza unico!

Procedimento

Passiamo ora al procedimento semplice e veloce!

Dovrete anzitutto riscaldare l’acqua in un pentolino e portare a bollore, una volta che è arrivata ad ebollizione, spegnete il fuoco.

Aggiungete il panetto di sapone giallo e mescolate energicamente finché non si sarà sciolto del tutto, avrà una consistenza leggermente densa.

Trasferite tutto in un flacone e poi aggiungete le gocce di olio essenziale. Vi consiglio di aggiungerle solo in fase finale perché altrimenti l’odore potrebbe diventare troppo intenso e disturbare l’olfatto.

Ed ecco che il vostro detergente al sapone giallo per i pavimenti e per la casa è pronto!

Modalità d’uso

Abbiamo preparato il prodotto che ci serve per mettere a nuovo tante aree della casa, ora vediamo nello specifico come usarlo.

Tenete presente che la consistenza del sapone giallo è oleosa, per cui dovrete prestare una particolare attenzione a quando risciacquate, ma i risultati vi sorprenderanno.

Ecco tutte le zone in cui questo prodotto dà il meglio di sé!

In cucina

Il primo luogo in cui potete sfruttare al meglio il detergente naturale è senza dubbio la cucina!

Fantastico per sgrassare l’acciaio, le piastrelle incrostate e piene di schizzi, per pulire elementi quali lo scolapiatti, gli utensili, i mobili e quant’altro.

Ma più di tutto, il sapone giallo è un ottimo rimedio della nonna per mettere a nuovo fuochi e piattelli del piano cottura.

Quante volte, a furia di strofinarli, non facciamo altro che stancarci, ma alla fine il risultato resta uguale?

Ebbene sappiate che se mettete un po’ di prodotto su una spugna leggermente abrasiva, basterà poi sgrassare per bene, risciacquare ed torneranno lucidi come se fossero nuovi!

In bagno

Ora vediamo come usare questo fantastico prodotto anche all’interno del bagno!

Un problema molto comune che potrete risolvere in poco tempo è rendere le ceramiche bianche e splendenti!

Dovrete mettere il prodotto direttamente su una spugnetta o vaporizzarlo su tutti i sanitari e passare una spugnetta strofinando energicamente.

Poi risciacquate più volte ed ecco che saranno brillanti!

Oltre alle ceramiche potete usare il sapone giallo anche per togliere gli aloni gialli di calcare nel WC, per i rubinetti e per il calcare.

Per i pavimenti

Come già accennato prima, questo prodotto è ottimo anche per i pavimenti e vi dirò subito come fare!

Idoneo generalmente per tutti i tipi di pavimento, ma è assolutamente consigliabile fare una prova in un angolo non visibile per verificare che non si macchino.

Il potere sgrassante del sapone sarà l’ideale per dire addio alle macchie e il pavimento sarà splendente! Basterà soltanto mettere 1 misurino del detergente liquido nel secchio con acqua calda.

Procedete con il lavaggio e vedrete che risultato!

Per la Lavatrice

E se volessimo usarlo in Lavatrice? Ecco un video semplice del procedimento:

Per i vetri

Finiamo i nostri consigli con il sapone giallo liquido vedendo la sua applicazione per i vetri!

In generale si usa quando i vetri sono particolarmente sporchi poiché questo metodo prevede un risciacquo.

Dovrete infatti mettere un po’ di prodotto su una spugna morbida e inumidita, poi procedete sgrassando il vetro con movimenti circolari.

Successivamente risciacquate e asciugate controllando che non ci siano aloni.

Avvertenze

Provate il detergente naturale al sapone giallo prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le superfici.