Come pulire le Persiane sporche da pioggia e polvere rossa

La pulizia delle persiane non è di certo una cosa che entusiasma. Già programmare questo tipo di pulizia ci porta via tempo ed energie. Per questo in genere la si fa periodicamente.

Ma quando il maltempo ci mette il suo zampino, non c’è programmazione che tenga: per esempio, nonostante le giornate si stiano allungando, pochi giorni fa c’è stato un bel temporale. E poiché non ho tende da sole, non solo sia i vetri che le persiane avevano i segni evidenti della pioggia che c’è stata, ma c’era come una polvere rossa, che mi ha sporcato tutto il balcone.

Armata di pazienza, ho seguito il metodo di cui mi servo sempre per la pulizia delle persiane e oggi ho deciso di condividerlo con voi!

Prima cosa da fare: togliere la polvere in eccesso

Il primo passo, fondamentale, è stata la rimozione della polvere in eccesso. Perché non ho usato subito l’acqua? Semplice: l’acqua trasforma la polvere in una sorta di fango, rendendo poi molto più difficile rimuoverla.

Ho quindi preso la spazzola di una scopa e ho delicatamente e velocemente spazzolato via la maggior parte di quella polvere rossa, raccogliendo nel contempo anche foglie e detriti portati dal vento sul balcone.

Una spazzata al pavimento del balcone è stata necessaria, poiché mi sarei trascinata lo sporco ovunque.

Preparazione della Soluzione fai da te per le persiane

Una volta liberate le persiane dalla maggior parte dello sporco secco, è stato il momento di preparare la mia soluzione di pulizia fai-da-te.

Ho preso una bacinella capiente e ho mescolato 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie, con 1 bicchiere di aceto di alcol e poi ho aggiunto acqua calda. Questi ingredienti naturali hanno proprietà sgrassanti e pulenti che li rendono perfetti per affrontare lo sporco difficile senza danneggiare la superficie da trattare.

NB: le mie persiane sono le classiche in alluminio, quindi questa ricetta è perfetta. Se le hai in materiale diverso, prova sempre in una zona nascosta prima. Per le persiane in legno, cerca di ridurre al minimo l’utilizzo dell’acqua, perché il legno è poroso e potrebbe assorbirla.

Come le lavo per fare meno fatica

Abbiamo preparato insieme la soluzione con Sapone di Marsiglia, aceto e acqua. Quindi è arrivato il momento di addentrarci nella pulizia.

Ho preso una scopa pulita (che uso in genere solo per il balcone), l’ho immersa nella soluzione e ho iniziato a strofinare dall’alto verso il basso, immergendo di nuovo la scopa tra un utilizzo e l’altro. Mi trovo molto bene con questo metodo, si è rivelato un ottimo modo per risparmiare tempo e fatica.

Come faccio il risciacquo per evitare aloni

Passando la scopa in modo uniforme sulle persiane, sono riuscita ad insaponare e strofinare ogni punto, sia dalla parte interna, che esterna.

Ora è arrivato il momento del risciacquo. Qui, se disponete di una pompa d’acqua, potreste trovare questa fase piuttosto semplice. Anzi, ve la consiglierei, perché farete molta meno fatica: la pressione dell’acqua eliminerà ogni residuo di sapone e dovrete solo asciugare. Nella maggior parte dei casi però non è possibile, perché abbiamo sempre qualcuna che, vivendo al piano di sotto, potrebbe farci problemi.

Anche nel mio caso, ho optato per la soluzione tradizionale: un secchio d’acqua pulita e un bel panno in microfibra. Se il secchio è grande non ci sarà nemmeno bisogno di cambiare l’acqua. L’importante è assicurarsi di rimuovere tutti i residui di sapone per evitare che, asciugandosi, lascino aloni o tracce sulle persiane.

Alcuni trucchi per asciugare le fessure delle persiane

Dopo aver risciacquato le persiane, mi sono concentrata sulle fessure. Queste spesso raccolgono polvere e sporcizia che non viene via con il solo risciacquo. Oppure non raggiungendole bene potremmo notare subito lo sporco rimasto.

Un metodo molto carino e utile è quello di rivestire una pinza per insalata con lo straccio per pulire, oppure infilarci una spugna da cucina divisa a metà. Passatela fessura per fessura, otterrete un risultato ottimo! Lo so, ci vuole un po’ di pazienza in questa fase, ma ne varrà la pena!