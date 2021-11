Con il Trucco della Patata pulisci e sgrassi a fondo la Piastra del Ferro da Stiro

Quante volte abbiamo notato che sulla piastra del ferro da stiro spesso e volentieri si accumula una grande quantità di sporco e di calcare?

Immagino sia capitato in varie occasioni perché il vapore acqueo che fuoriesce dalla piastra si insedia nei fori e sul resto della superficie.

È importante tenere presente che questo pezzo del ferro da stiro è uno di quelli da tenere maggiormente puliti perché se il calcare e lo sporco vanno a contatto direttamente con i nostri vestiti, questi si sporcano.

Dunque oggi vedremo insieme il trucco della patata che pulisce e sgrassa a fondo la piastra del ferro da stiro!

Come fare?

Non siamo nuovi nel sentire che la patata può esser d’aiuto per eliminare anche le incrostazioni più difficili, il motivo è che all’interno il tubero possiede un’alta quantità di amido che viene spesso usato anche per pulire le fughe delle piastrelle.

Tra l’altro, se non avevate mai pensato ad usare la patata per pulire, tenete presente che potete togliere anche lo sporco dalla doccia oppure potete riutilizzare l’acqua di cottura quando le cucinate per lucidare l’argento!

Va da sé che se avete la piastra del ferro rovinata o sporca questo semplice alimento potrà essere sicuramente la soluzione migliore.

Tutto quello che dovrete fare è tagliare una patata a metà e cospargere sopra del bicarbonato di sodio, in questo modo avrete creato una vera e propria spugna naturale.

Strofinatela quindi su tutta la piastra, magari se prima la riscaldate leggermente, l’efficacia sarà maggiore. In alternativa bagnate la piastra prima con un po’ d’acqua calda.

Ed ecco che la vostra piastra sarà pulita e tornata come nuova!

Altri modi per usare la patata

Questo trucchetto appena detto non è utile soltanto per la piastra, esistono infatti altri modi per usare la patata, vediamone alcuni!

Per lucidare l’argento : se strofinate una patata sull’argento ossidato o lo mettete in ammollo nell’acqua di cottura, vedrete che tornerà lucido in poco tempo!

: se strofinate una patata sull’argento ossidato o lo mettete in ammollo nell’acqua di cottura, vedrete che tornerà lucido in poco tempo! Per eliminare il calcare dai vetri della doccia : ebbene sì, passare una patata prima di risciacquare i vetri della doccia, aiuta non solo ad eliminare il calcare, ma anche a non farlo formare troppo presto, poiché essa forma una patina che fa scivolare l’acqua.

: ebbene sì, passare una patata prima di risciacquare i vetri della doccia, aiuta non solo ad eliminare il calcare, ma anche a non farlo formare troppo presto, poiché essa forma una patina che fa scivolare l’acqua. Per togliere le incrostazioni dalle pentole: se la si accosta soprattutto al bicarbonato di sodio, la patata diventa ottima per togliere le incrostazioni interne ed esterne alle pentole in acciaio e alle padelle, provare per credere!

Avvertenze

Al fine di non danneggiare la piastra del ferro da stiro e qualsiasi altro oggetto, è consigliabile provare i rimedi descritti prima in un angolino nascosto.