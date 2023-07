Durante l’estate, l’umidità può diventare un problema per la pulizia delle piastrelle del bagno, che possono accumulare sporco e muffa più facilmente.

Mantenere il bagno pulito durante questi periodi è importantissimo al fine di non aumentare le macchie fino a non poterle togliere più, soprattutto quando parliamo di piastrelle e fughe.

Ed è proprio per questo che oggi vedremo insieme come pulire a fondo le piastrelle del bagno quando è umido in estate per tenerle sempre fresche e dire addio allo sporco!

Bicarbonato di sodio

Iniziamo dal bicarbonato di sodio, un alleato versatile e prezioso per l’intera pulizia del bagno ed in particolare per le piastrelle.

Per usare questo trucchetto, prendete 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e miscelatelo con acqua per formare una pasta densa. Spalmate la pasta sulle piastrelle e lasciatela agire per alcuni minuti.

Quindi, strofinate con una spugna morbida o un panno in microfibra per rimuovere lo sporco e l’umidità.

Risciacquate con acqua calda per completare il processo di pulizia. Vedrete che le piastrelle saranno come nuove e l’umidità ci metterà un po’ a ritornare!

Sapone giallo

Il sapone giallo è un ottimo rimedio naturale per le piastrelle del bagno poiché formato da olio di cocco, il quale detiene un enorme potere sgrassante.

Prendete 1 pallina di sapone giallo e spalmatela su una spugna morbida, poi strofinate delicatamente su tutte le piastrelle, avendo cura di andare anche sulle fughe, soprattutto se si sono annerite.

Quando vedete che lo sporco è andato via, risciacquate con acqua calda in modo accurato per togliere i residui di sapone e asciugate con un panno pulito.

Aceto d’alcol

Non solo il bicarbonato, anche l’aceto d’alcol è un potente sgrassante che può aiutare a combattere l’umidità e le macchie sulle piastrelle del bagno.

Lo possiamo, infatti, catalogare tra i prodotti preferiti per togliere lo sporco dal bagno in modo naturale, quindi è una vera spalla da prendere sempre in considerazione!

Riempite un flacone spray con aceto d’alcol e spruzzatelo sulle piastrelle. Lasciate agire per alcuni minuti, quindi strofinate con una spugna morbida o un panno.

L’aceto d’alcol contribuirà a rimuovere l’umidità e a dare alle piastrelle un aspetto brillante. Risciacquate con acqua calda per eliminare l’odore dell’aceto ed ecco fatto!

Questo metodo non va usato su marmo o pietra naturale.

Sapone di Marsiglia

Un altro prodotto naturale particolarmente amato in bagno è il sapone di Marsiglia che può aiutare a rimuovere l’umidità e le macchie dalle piastrelle del bagno in un batter d’occhio!

Prendete una spugna morbida, inumiditela con acqua e grattugiate sopra del sapone di Marsiglia, dopodiché strofinate energicamente su tutte le piastrelle e lasciate agire sulle zone critiche.

Per completare la pulizia, dovrete soltanto risciacquare con abbondante acqua e asciugare accuratamente in modo da non formare aloni o macchie.

Acido citrico

L’acido citrico è un potente decalcificante naturale che può essere utilizzato per tantissime faccende domestiche, dalla lavatrice alle piastrelle del bagno.

Usare questo metodo è semplicissimo, dovrete soltanto sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e trasferire tutto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate la soluzione sulle piastrelle, passate con una spugna morbida per strofinare via lo sporco ed infine risciacquate più volte servendovi di un panno in microfibra.

Questo metodo non va usato su marmo o pietra naturale.

E per le fughe? (VIDEO)

Mix pulente e profumato

Se volete un mix pulente e profumato da usare all’occorrenza ogni volta che lo sporco prende il sopravvento, ho io la soluzione per voi!

Dovrete riempire un vaporizzatore metà con aceto di mele e metà con succo di limone, poi aggiungete giusto 3 gocce d’olio essenziale al limone per accrescere l’intensità del profumo.

Spruzzate il composto sulle piastrelle, lasciate agire 5 minuti e poi strofinate con una spugna non troppo abrasiva. Infine risciacquate e le vostre piastrelle saranno di nuovo pulitissime e brillanti!

Questo metodo non va usato su marmo o pietra naturale.

Avvertenze

Al fine di non danneggiare o macchiare le piastrelle, è importante provare i rimedi prima in angoli non visibili.