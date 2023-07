Come usare l’Acido citrico e dove puoi comprarlo per risparmiare sulle pulizie in casa

L’acido citrico è un prodotto che ormai conosciamo tutti, molto versatile e con diverse proprietà che possono essere sfruttate in casa per facilitare le pulizie quotidiane.

Estratto in modo naturale dagli agrumi, quest’ingrediente si sostituisce a tanti detersivi tradizionali e riesce a dare un’efficacia da fare invidia, per questo tutti dovrebbero averlo nella propria scatola dei rimedi naturali!

Oggi infatti vedremo insieme come utilizzarlo in diversi ambienti come la cucina, il bagno, la lavatrice, la lavastoviglie e per pulire i vetri.

Vedrete che, giorno dopo giorno, diventerà il vostro migliore alleato e sarà indispensabile nelle faccende domestiche!

N.B. Prima di iniziare, è importante ricordare che l’acido citrico non può essere usato su marmo o pietra naturale.

Tutte le proprietà

L’acido citrico è un acido organico naturale che si trova comunemente negli agrumi, come limoni o arance.

Possiede proprietà antibatteriche, anticalcare e sgrassanti che lo rendono un alleato ecologico ed economico per le pulizie di casa. Può essere utilizzato come additivo alimentare, ma anche come agente pulente efficace in molti contesti domestici.

Negli anni sono stati scoperti tanti usi diversi di questo prodotto, soprattutto in lavatrice, dove viene scelto al posto dell’ammorbidente commerciale e riesce a donare anche un buon profumo ai panni se lo si unisce con gli oli essenziali.

Come usarlo in casa

Ad oggi sono tante le persone che non possono fare a meno di avere l’acido citrico come detersivo naturale in casa!

Ma come usarlo nel dettaglio? Scopriamolo insieme vedendo le diverse zone in cui funziona meglio e potrà essere un vero e proprio alleato del pulito!

Cucina

Iniziamo dalla cucina, una delle zone critiche della casa, dove si annida una grande quantità di sporco tra le diverse superfici.

In questo caso l’acido citrico può essere utilizzato per rimuovere macchie e calcare dagli elettrodomestici come il bollitore o la macchina del caffè, ma anche dal piano cottura o dal lavello.

Risulta, inoltre, perfetto per mandare via le macchie ostinate dalle piastrelle adiacenti al piano cottura o dal piano di lavoro che si incrosta.

Dovrete semplicemente 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e utilizzare la soluzione per pulire le zone interessate.

Bagno

L’acido citrico è particolarmente utile per rimuovere il calcare dai rubinetti, dalla doccia e dalla vasca da bagno, ovvero le aree critiche del bagno.

Quante volte, infatti, ci siamo ritrovati a dover affrontare una vera e propria massa di sporco senza sapere da dove partire? Da oggi siete sicuri di avere la soluzione ideale!

Preparate un composto liquido diluendo sempre 150 g di acido citrico in 1 litro d’acqua e trasferendo poi tutto in un flacone spray.

Vaporizzate il tutto sulle superfici da pulire, lasciate agire per qualche minuto, quindi strofinate con una spugna o uno spazzolino.

Infine, risciacquate con acqua pulita. Lo sporco nel bagno non sarà più un problema!

Lavatrice

Come abbiamo visto in precedenza, l’acido citrico è perfetto per la lavatrice e svolge diverse funzioni importanti: scopriamole!

Per prima cosa, questo prodotto vi farà dire addio a tutti i tipi di ammorbidente che trovate nei supermercati! Basterà preparare una soluzione con 150 g di prodotto sciolti in 1 litro d’acqua, aggiungete poi 10 gocce d’olio essenziale a vostro piacimento fino ad ottenere un’unica soluzione.

A questo punto vi basterà versare circa 100 ml del composto ottenuto all’interno della vaschetta dell’ammorbidente ed ecco fatto!

Inoltre, può essere utilizzato al fine di rimuovere i depositi di calcare e le macchie all’interno della lavatrice. Versate circa 50-100 grammi di acido citrico nella vaschetta del detersivo e avviate un ciclo di lavaggio a vuoto ad alta temperatura. Ciò aiuterà a pulire e disincrostare.

Lavastoviglie

Per mantenere la lavastoviglie pulita e rimuovere i residui di calcare, potete versare dell’acido citrico nella vaschetta del detersivo.

Eseguite quindi un ciclo di lavaggio a vuoto mettendo qualche cucchiaio di acido citrico nella vaschetta fino a riempirla e avviate un ciclo di lavaggio completo.

Un’altra funzione svolta dall’acido citrico nella lavastoviglie è quella di brillantante naturale! Dovrete semplicemente sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e aggiungere il succo di 2 limoni.

Riempite la vaschetta apposita con il prodotto e le stoviglie saranno sempre brillanti!

Vetri

Trovare un prodotto che possa essere efficace sui vetri è sempre una bella sfida, ma con l’acido citrico potete terminare al vostra ricerca!

Infatti il prodotto è fantastico per pulire i vetri e rimuovere macchie o aloni, donando lo splendore che tanto si cerca quando nella pulizia di queste superfici.

Unite semplicemente 150 g di acido citrico in 1 litro d’acqua e versate tutto in un vaporizzatore. Successivamente utilizzate la soluzione per pulire i vetri con un panno in cotone pulito e asciutto.

Se dovessero esserci macchie più ostili, usate prima una spugna morbida e poi asciugate.

Dove acquistarlo e prezzo

L’elevata richiesta di questo prodotto l’hanno reso da qualche anno disponibile anche nei supermercati o negozi al dettaglio molto forniti.

Prima, infatti, poteva essere comprato soltanto online e ciò rendeva la sua conoscenza e diffusione molto difficile.

Ad oggi, dunque, l’acido citrico può essere acquistato in molti supermercati, drogherie o negozi online specializzati in prodotti per la pulizia. È disponibile in polvere o in cristalli.

Il prezzo varia a seconda della marca e della quantità acquistata, ma di solito è accessibile e conveniente.

Avvertenze

Provate sempre l’acido citrico su ogni superficie che pulite. Ricordate, inoltre, che non può essere messo su marmo o pietra naturale.