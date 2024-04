Come pulire le Porte in base al materiale e a come sono fatte

Le porte di casa contribuiscono enormemente a renderla più luminosa e più bella. Per questo, è importante averle sempre pulite.

Spesso, infatti, ci ritroviamo macchie e aloni dovute all’utilizzo continuo di queste superfici dai vari membri della famiglia.

Ma non temete! Oggi, vi dico i miei trucchetti per pulire le porte di casa in base al materiale di cui sono fatte!

Porte di legno

Iniziamo dalle porte di legno, le quali sono tra le più gettonate perché in grado di conferire un aspetto elegante alla nostra casa.

Per quanto belle, però, diciamocelo, queste porte sono anche molto delicate perché necessitano di essere pulite attentamente e lucidate con i giusti prodotti.

Personalmente, ho delle porte di legno in casa e amo pulirle con un ingrediente che sicuramente anche voi avrete in dispensa: l’aceto bianco.

Vi ricordo, infatti, che questo prodotto svolge una forte azione lucidante oltre che ad essere super efficace per smacchiare e sbiancare in caso di porte bianche.

Versate, quindi, giusto un bicchiere di aceto bianco in un secchio contenente due litri d’acqua e immergete un panno in microfibra in questa miscela.

Dopodiché, fate una prima passata tenendo il panno piuttosto bagnato in modo da sciogliere lo sporco, poi immergetelo nuovamente nel secchio e strizzatelo bene prima di passarlo più volte sulla porta.

Come ultimo step, dovrete solo passare un panno inumidito solo con acqua tiepida in modo da eliminare i residui di aceto e asciugare gradualmente.

Per quanto riguarda la lucidatura, invece, io amo ricorrere all’olio di oliva, in quanto ha una funzione nutriente e riesce a rendere il legno lucido e come nuovo!

Applicate una quantità minima di olio di oliva su un panno morbido, dopodiché strofinatelo sulla porta e lasciate agire per almeno mezz’ora.

Infine, passate un vecchio panno di lana da riciclare in modo da togliere l’eccesso di olio.

Porte verniciate e laccate

Ancora più delicate delle porte in legno sono le porte laccate o verniciate a cui bisogna prestare molta attenzione per non far perdere loro quella patina che le ricopre.

Per questa tipologia di porte io prediligo un sapone neutro come il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate.

Non a caso, è considerato l’ingrediente base dello sgrassatore universale fai da te! Versate, quindi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido in un secchio contenente acqua tiepida, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta.

A questo punto, passatelo più volte sulle porte e risciacquate con un panno bagnato solo con acqua. Infine, asciugate accuratamente. In caso ci siano degli aloni, invece, io provo un vecchio rimedio di mia nonna che consiste nell’utilizzare una patata.

Taglio, quindi, una patata a metà, sfrego una delle due metà sulle impronte presenti sulla porta e lascio agire per un po’ prima di passare un panno umido. Infine, asciugo accuratamente.

Vi ricordo che la patata è nota anche per la sua capacità di lucidare l’argento!

N.B È molto importante evitare spugne abrasive e prodotti aggressivi che potrebbero rovinare la verniciatura creando danni irreparabili.

Porte con vetro

Se avete delle porte con vetro al centro o interamente fatte di vetro, allora ho io il rimedio che fa per voi per non avere aloni e macchie e averle sempre lucide!

Versate mezzo bicchiere d’aceto e mezzo bicchiere di alcol in una bacinella contenente un litro di acqua tiepida, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta e strizzatelo bene in modo da assorbire tutta l’acqua in eccesso.

A questo punto, passatelo sul vetro della porta e asciugate con dei vecchi giornali, noti per la loro azione assorbente.

Se vi va, potete anche provare un altro trucchetto che reputo molto efficace quando si tratta di pulire i vetri: il borotalco, un ingrediente dalle proprietà assorbenti e smacchianti!

Io personalmente verso 3 cucchiai di borotalco in una bacinella contenente acqua tiepida, mescolo per far sciogliere la polvere e travaso questa miscela in un flacone con spray.

Dopodiché, la vaporizzo sul vetro della porta e passo un panno in microfibra effettuando movimenti circolari!

Questo rimedio è ottimo anche per pulire i vetri e gli specchi di casa. Se volete sapere come procedere, ecco un video pensato per voi!

Porte in laminato

Infine, vediamo come pulire la tipologia di porte più usate a casa nell’ultimo periodo perché resistenti e non necessitano di molte cure: le porte in laminato.

Per pulire queste porte, potete utilizzare sia l’aceto che un sapone neutro a scelta tra il sapone giallo o il sapone di Marsiglia.

Solitamente, ricorro al sapone giallo se ho bisogno di eliminare macchie ostinate. Pertanto verso un piccolo pezzetto di questo sapone in una bacinella contenente acqua tiepida o calda, in modo da favorire lo scioglimento, e immergo un panno in questa miscela.

Passo quindi il sapone sulla porta fino a quando non sarà ben pulita, dopodiché risciacquo accuratamente per eliminare ogni traccia di schiuma e asciugo con un panno asciutto seguendo dei movimenti circolari.

Vi ricordo che il sapone giallo produce molta schiuma, perciò utilizzate una quantità minima di questo prodotto per evitare di rendere la porta appiccicosa.