Non solo i vetri presentano spesso degli aloni, ma anche gli specchi su cui spesso ritroviamo anche le tanto odiate ditate.

Per non parlare, poi, degli specchi del bagno, i quali raccolgono schizzi di sapone, di dentifricio e sono soggetti alla formazione della condensa.

Ma non temete: avere specchi brillanti è possibile! Vediamo insieme, infatti, come togliere gli aloni con questi 3 rimedi naturali!

Sapone di Marsiglia

Un ingrediente molto efficace è il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate e può essere utilizzato sia per pulire gli specchi sia per prevenire la condensa.

Iniziate, quindi, con il versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua e immergete poi, al suo interno un panno in microfibra morbido.

Dopodiché, passatelo delicatamente sulla superficie dello specchio, effettuando dei movimenti circolari, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate con i fogli di giornale.

In caso, invece, vogliate prevenire la condensa, dovrete semplicemente inumidire un panetto di sapone e passarlo sullo specchio prima di fare la doccia in modo da creare una patina antiscivolo che farà scivolare via le gocce.

Dopo la doccia, risciacquate con un panno in microfibra e asciugate accuratamente con un panno in cotone: lo specchio nel bagno sarà lucente come non mai!

Borotalco

Forse vi sembrerà un trucchetto alquanto strambo, eppure risulta essere molto efficace. Di cosa parliamo? Del borotalco, il quale vanta proprietà assorbenti in grado di pulire i vetri e renderli splendenti!

Versate, quindi, 2 cucchiai di borotalco in una bacinella contenente circa 700 ml d’acqua, mescolate il tutto per favorire lo scioglimento e immergete, poi, un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta.

Dopodiché, strizzatelo, passatelo sulla superficie degli specchi e asciugate con un panno di microfibra inumidito con sola acqua.

Amido di mais

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo dell’amido di mais, le cui proprietà assorbenti sono ben note in quanto riesce anche a rimuovere le macchie di unto dai capi!

Dovrete semplicemente mescolare un po’ di acqua, aceto di vino e amido di mais in una ciotola, mescolare il tutto e versare il composto così ottenuto in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzate la miscela sugli specchi, passate una spugnetta per strofinare e risciacquate con un panno inumidito con sola acqua. Infine, asciugate accuratamente con un panno morbido asciutto e il gioco è fatto!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere tutti i trucchetti per pulire gli specchi e togliere gli aloni!

Avvertenze

I rimedi suggeriti sono delicati e innocui, tuttavia vi ricordiamo sempre di seguire le istruzioni fornite dal produttore.

Inoltre, ricordatevi di non usare mai i rimedi indicati puri, ma di diluirli sempre e di utilizzare l’acqua tiepida e non quella fredda per facilitare la rimozione dello sporco.