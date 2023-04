Le porte sono una prima finestra su quelle che sono le stanze del nostro ambiente, per cui è importante mantenerle in buone condizioni negli anni.

Per farlo, c’è bisogno di fare una pulizia approfondita che possa esaltare il loro colore e la lucentezza, ma in che modo?

Scopriamo insieme alcuni metodi per pulire a fondo le porte senza il rischio di rovinarle!

Bicarbonato di sodio

La delicatezza mista all’efficacia pulente del bicarbonato di sodio è quanto occorre per pulire e risaltare il colore delle porte molto chiare.

Questo prodotto, infatti, possiede una leggera azione abrasiva che risulterà perfetta anche in caso di piccole macchie o di segni del tempo.

Per usarlo, non dovrete far altro che mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato con dell’acqua finché non otterrete la consistenza di un gel successivamente mettete il composto su una spugna, passatelo sulla porta e poi risciacquate accuratamente.

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente su cui può ricadere la scelta per la pulizia delle porte è senza dubbio il sapone di Marsiglia.

Dal momento che ha anche un valore aggiunto, ovvero il suo fantastico profumo, perché non usarlo a nostro vantaggio?

Grattugiate, quindi, 2 cucchiai di sapone e metteteli in un secchio con acqua calda. Dopodiché dovrete usare un panno in microfibra immerso nella soluzione per pulire a fondo le porte.

Tale rimedio è particolarmente consigliato in caso di porte in legno naturale.

Aceto

L’aceto entra nei rimedi naturali per avere delle porte in legno perfette non soltanto perché è in grado di pulirle a fondo ma anche di donare loro la lucentezza persa.

Non a caso è consigliato per le porte più datate, che si sono opacizzate o che hanno dei tratti danneggiati.

Mettete l’aceto direttamente su un panno in microfibra inumidito e strizzato e passatelo energicamente sulle porte, poi risciacquate.

Infine godetevi il fantastico risultato!

Limone

In accordo con quanto detto anche per l’aceto virgola non poteva mancare anche il succo di limone tra i nostri trucchetti!

Proprio come il sapone di Marsiglia, anche questi ingrediente possiede il valore del suo fresco e avvolgente profumo che verrà rilasciato su tutte le porte.

Prelevate il succo di un limone grande e usatelo semplicemente su una spugna morbida o su un panno in microfibra per ottenere delle porte pulite, lucide e profumate!

Spray profumato

Molte volte non soltanto si pensa alla pulizia di una superficie, ma anche a lasciare un buon profumo!

Stanza dopo stanza, se si spruzzano fragranze profumate sì spargerà di conseguenza un odore fantastico in tutta la casa.

Dunque, anche con le porte possiamo fare questo passaggio con uno spray profumato da passare dopo il lavaggio.

Non dovrete far altro che riempire un vaporizzatore con acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 5 o sei gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Vaporizzate il composto su un panno in cotone o in lana e poi passatelo su tutte le porte.

Lucidante per porte in legno

Abbiamo già accennato a quanto possano diventare un po’ antiestetiche le porte molto vecchie.

Ciò accade soprattutto con quelle in legno naturale ed è per questo che ora vedremo subito come fare un trattamento lucidante per ravvivarne il colore e la lucentezza.

Ingredienti

2 cucchiai d’aceto di mele

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaio d’olio d’oliva

Dovrete mescolare insieme questi liquidi per ottenere un’unica soluzione. Passatela sulle porte servendovi di alcuni batuffoli d’ovatta oppure di un pennello apposito; lasciate il composto in posa sulle porte per almeno 10 minuti e poi risciacquate.

Le vostre porte non saranno mai state così lucide!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili.