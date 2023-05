A volte ci ostiniamo a riempire la nostra dispensa dei detersivi con tantissimi flaconi, ognuno adatto a ogni superficie, ignorando che potremmo sfruttare i prodotti che già abbiamo in casa o addirittura i “doni della natura”.

Di cosa stiamo parlando? Della mela! La buccia di questo frutto, infatti, vanta proprietà sgrassanti e lucidanti, oltre che a un profumo inebriante tale da essere un piacere per il nostro olfatto.

A tal proposito, oggi vedremo insieme 3 trucchetti con la buccia della mela da usare in cucina per pulirla e profumarla!

Per togliere i cattivi odori nel forno

Innanzitutto iniziamo dal forno, un elettrodomestico molto utilizzato in casa poiché ci aiuta a preparare piatti gustosissimi tutti da assaporare. Sebbene sia nostro alleato, però, dopo l’utilizzo diventa spesso nostro “nemico” perché presenta dei cattivi odori che tendono ad impregnarsi e non andare via facilmente nonostante la pulizia.

Ed ecco che la mela viene in nostro soccorso! Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è tagliare una mela a fette e metterle, poi, su una teglia già ricoperta da carta forno. Dopodiché, mettete la teglia nel forno, accendetelo ad una temperatura di 180 gradi e fate passare circa 15 minuti.

A questo punto, spegnete il forno, aspettate un altro po’ per far diffondere il profumo e noterete che del cattivo odore non ci sarà più traccia!

Per lucidare il piano cottura

Una superficie della cucina molto soggetta allo sporco è il piano cottura, il quale diventa campo di battaglia durante la preparazione dei pasti perché “raccoglie” gli schizzi di olio e di grasso. Forse, però, non sapevate che vi bastano le bucce di mela per sgrassarlo e per lucidarlo in maniera facile e veloce.

Vi basterà, infatti, mettere le bucce di mela in un pentolino e aggiungere, poi, l’acqua fino a superare il volume delle bucce di circa 1 dito. Dopodiché, accendete a fiamma lenta e portate l’acqua ad ebollizione, avendo cura di mescolare continuamente in modo da non far attaccare le bucce.

Una volta che si saranno ammorbidite, spegnete il fuoco, filtrate la miscela così ottenuta e versatela in un flacone con spray. Infine, non vi resta che spruzzarla sul piano cottura, lasciare agire per un po’, strofinare con una spugnetta e risciacquare: il piano cottura sarà pulito e brillante come non mai!

Se volete lucidarlo ulteriormente, poi, potete passare un panno con un po’ di aceto!

Per profumare la cucina

Infine, vediamo come utilizzare le bucce di mela per profumare la cucina e per rimuovere la puzza di frittura, gli odori dovuti alla cottura dei pasti o magari la puzza di fumo.

Stendete, quindi, le bucce di una mela (o più di una, se lo preferite) su una leccarda foderata con carta da forno e mettetela al sole per un paio di giorni in modo da far essiccare le bucce.

Dopodiché, non vi resta che metterle in un sacchetto di stoffa e appenderlo nei punti della cucina dove sentite maggiormente il cattivo odore. Vi suggeriamo di mettere nel sacchetto anche i chiodi di garofano e qualche stecca di cannella: addio cattivi odori!

In alternativa, potete anche realizzare un deodorante spray, aggiungendo in un contenitore le bucce di una mela, una bacca di vaniglia e una manciata di chiodi di garofano. Dopodiché, versate una tazza d’acqua tiepida e un cucchiaino di vodka per far conservare la miscela più a lungo e travasate l’infuso così ottenuto in un flacone spray. Infine, spruzzate il deodorante in cucina e …non ne farete più a meno!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come profumare la casa con una mela!

Avvertenze

I rimedi proposti sono delicati e per niente aggressivi; tuttavia, provateli sempre in un angolino nascosto per essere certe di non recare danni alle superfici. Non utilizzate spugnette abrasive sulle superfici in acciaio, perché potreste graffiarle.