Profumare la casa con fragranze particolari rende la nostra abitazione accogliente e conferisce un tocco di calore senza precedenti!

Questo accade in particolare quando utilizziamo della frutta per preparare tante cose diverse in casa proprio come facevano le nostre Nonne!

Di solito si utilizzano gli agrumi, ma oggi vedremo dei rimedi anche con un altro frutto che non sempre viene preso in considerazione.

Vediamo insieme come profumare la casa con le bucce di mela!

Sacchetti profumati

Il primo metodo semplice e veloce che potete usare con le mele è creare dei sacchetti profumati!

Prepararlo, inoltre, è estremamente semplice! In base al numero di sacchetti che volete riempire, tagliate le bucce di una o più mele.

Stendetele su una teglia foderata con della carta forno e fatele essiccare completamente lasciandole al sole per un paio di giorni.

Il tempo di essiccazione potrebbe variare in base alle temperature esterne. Se proprio vedete che ci sono dei giorni sfavorevoli, potete metterle in forno a 90 gradi per 2 ore.

In seguito fatele raffreddare e mettetele all’interno di un sacchetto traforato insieme a qualche batuffolo di cotone contenente 2 o 3 gocce di olio essenziale o meglio con un bastoncino di cannella!

Posizionate i sacchetti nelle zone della casa in cui desiderate spargere un buon profumo, io vi consiglio di metterli nell’armadio!

Infuso mela e cannella

Un’altra cosa molto interessante da provare con le bucce della mela e la cannella è un infuso profumato!

Per prepararlo avrete bisogno di:

1 Bastoncino di cannella o 1 cucchiaino in polvere

Le bucce di una mela

Tagliate le bucce della mela e mettetele in un pentolino, aggiungete poi il bastoncino di cannella e l’acqua.

Accendete la fiamma a fuoco lento finché non arriva ad ebollizione, a quel punto spegnete e lasciate che il vapore profumato penetri nel vostro ambiente.

Potete portare il pentolino in tutte le stanze che desiderate profumare, facendo estrema attenzione a non scottarvi.

Conservate poi il composto in un barattolo di vetro a chiusura ermetica per riutilizzarlo. In alternativa potete posizionarlo sul termosifone in modo che il calore faccia evaporare l’acqua e abbiate sempre il buon profumo!

Pot pourri

Con le bucce della mela potete preparare anche un pot pourri molto profumato da posizionare nelle stanze in cui volete spargere un buon odore!

Tutto quello che dovrete fare è disidratare delle bucce di mela per un paio di giorni, dopodiché tagliatele a pezzetti.

Mettete tutto all’interno di un barattolo di vetro a chiusura ermetica o in un contenitore che preferite sempre in vetro. Aggiungete poi le bucce essiccate di altra frutta come arance, mandarino o limone, oppure insieme a perali di fiori essiccati.

Deodorante naturale

Oltre all’infuso sopra descritto, si può creare un vero e proprio deodorante naturale per l’ambiente!

Siete curiosi di sapere come si prepara? Vediamolo subito insieme!

Vi occorrerà:

Una bacca di vaniglia

Un cucchiaio di vodka

Un cucchiaino di chiodi di garofano

Bucce di 2 mele

Una tazza d’acqua tiepida

Mettete tutto all’interno di un pentolino e portate ad ebollizione a fuoco lento, quando l’acqua sarà arrivata a bollore, lasciate che si raffreddi.

Versate poi il tutto all’interno di un contenitore spray ed ecco fatto! Il vostro deodorante è pronto per profumare tutto l’ambiente!

Sul termosifone

Sul termosifone si possono mettere diversi ingredienti naturali in grado di spargere poi il buon odore!

Che sia alloro, bucce d’arancia o di limone oppure deumidificatori profumati, i caloriferi rappresentano sempre un’ottima soluzione per chi vuole dare un tocco in più alla propria casa!

Nel caso delle mele, non dovrete far altro che tagliare le bucce a seconda della quantità che preferite e metterle sul termosifone.

Questo processo aiuterà contemporaneamente ad essiccarle e a profumare la casa in modo semplicissimo!

Decorazioni

In ultimo potete creare delle fantastiche decorazioni con le bucce di una mela!

Dovrete tagliare delle bucce e ritagliare le formine che preferite a seconda dei vostri gusti personali.

Fatele poi essiccare a seconda dei vari rimedi riportati anche sopra, ovvero all’aria aperta, sul termosifone o sotto al forno.

Create un foro sulla formina e fate passare uno spago o un filo di cotone, a quel punto legatelo alle parti della casa che preferite come le porte, i mobili o qualsiasi altra zona.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare questi rimedi in caso di allergia o ipersensibilità.