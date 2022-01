Durante la stagione invernale, lavare i pavimenti diventa davvero un’impresa in quanto la pioggia e il freddo non ci permettono di lasciare le porte aperte per troppo tempo e di farli asciugare a fondo.

Pavimenti troppo bagnati, inoltre, aumentano anche il tasso di umidità in casa! Quindi, molte di noi cercano di far attenzione e di non bagnarli troppo, ma a volte sembra così difficile!

A tal proposito, oggi vi confidiamo un segreto: sapevate che esiste un trucchetto per pulire il pavimento di inverno senza bagnarlo troppo così da facilitarne l’asciugatura? Vediamolo insieme!

Detergente per pavimenti fai da te

Prima di provare questo trucchetto, è necessario preparare un detersivo per pavimenti fai da te con ingredienti casalinghi e naturali, così da evitare prodotti chimici.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è diluire 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in 750 ml di acqua e aggiungere, poi, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Vi consigliamo fragranze quali lavanda o limone, le quali conferiscono agli ambienti domestici un profumo piacevole di fresco e pulito! Mescolate tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro e fino a sciogliere bene il bicarbonato dopodiché travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Vi consigliamo di lasciare riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore, poi siete pronte per provare il trucchetto!

Ricordatevi, inoltre, che il sapone di Marsiglia oltre a conferire un buon profumo, aiuta anche a rimuovere la polvere in maniera veloce!

Togliere la polvere

Siete quasi pronte per provare il trucchetto ma prima vi consigliamo di eliminare la polvere in eccesso così da evitare di farla indurire se si bagna durante il lavaggio o di spostarla da una parte all’altra della stanza.

Utilizzate, quindi, l’aspirapolvere o la classica scopa così da poter rimuovere già gran parte della sporcizia accumulata sul pavimento pulito. Inoltre, se mettete un po’ di borotalco nell’aspirapolvere, potete anche profumare naturalmente la vostra casa!

A questo punto, prepariamoci alla vera e propria pulizia!

Pulizia pavimenti

Ora non vi resta che lavare i vostri pavimenti in maniera accurata senza, però, bagnarli troppo!

Munitevi, innanzitutto, di un panno in microfibra e una scopa piatta, per intenderci la scopa acchiappa polvere su cui di solito infiliamo i panni elettrostatici.

Un vantaggio di questa scopa è che, grazie alla sua struttura molto sottile, ci permette di raggiungere e pulire i punti più nascosti. Non a caso, infatti, può essere utilizzata per pulire anche sotto il letto!

Prendete, quindi, un panno in microfibra asciutto e avvolgetelo intorno allo spazzolone come fate usualmente con il panno elettrostatico. Cercate di infilarlo bene e di incastrarlo così che non si stacchi durante la pulizia.

Ovviamente, in alternativa al panno in microfibra, potete anche utilizzare direttamente un panno elettrostatico, anche se è meno efficace in quanto non ha la funzione leggermente abrasiva tale da pulire i pavimenti.

A questo punto, non vi resta che spruzzare il detergente per pavimenti, precedentemente realizzato, direttamente sul panno e passarlo sulla superficie del vostro pavimento.

Noterete che non solo avrete i pavimenti più puliti, ma si infonderà per la casa anche un’esplosione di profumo!

Tutto questo senza aver bagnato minimamente il vostro pavimento e senza dover, quindi, aspettare che si asciughi! Insomma, il rimedio giusto per avere pavimenti puliti e profumati durante le giornate piovose!

Avvertenze

Il detergente per pavimenti fai da te qui proposto è adatto per ogni tipologia di pavimento in quanto contiene ingredienti delicati e non aggressivi. Tuttavia, accertatevi sempre che il vostro pavimento non sia eccessivamente delicato e non necessiti di detergenti particolari. Vi sarà utile provare sempre prima in un angolino nascosto.