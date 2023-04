Come pulire e rinfrescare i Giubbini di pelle prima di indossarli

Con l’arrivo delle giornate lunghe, il cambio di stagione e l’aumento delle temperature, cambia anche il nostro modo di vestire!

Si mettono via i parka, giubbotti pesanti e giacche per dare spazio a indumenti più leggeri come l’intramontabile giubbino di pelle.

Questo non va mai lavati in lavatrice, ma allora come fare per rinfrescarlo e pulirlo al meglio per indossarlo subito?

Scopriamo tutti i passaggi da fare e i rimedi per rendere la pelle dei giubbini super lucida e pulita!

Cosa sapere prima di pulirli

La prima cosa che bisogna sapere è che con gli indumenti in pelle, e in questo caso con i giubbini, bisogna essere estremamente delicati.

Già quando si ripongono in armadio è consigliabile metterci una busta in plastica sopra così da non creare contatto con altri indumenti e non sfregare la pelle che potrebbe rovinarsi.

Un’altra cosa da tener presente è che non bisogna mai lavare in lavatrice e nemmeno fare un lavaggio a mano, in quanto lo strato della pelle verrebbe via eccessivamente bagnato dall’acqua.

Fate attenzione, infine, a non sporcarli perché la pelle assorbe subito le macchie e potreste sporcarlo irreversibilmente.

Una volta visti tutti questi aspetti, procediamo scoprendo i migliori rimedi naturali per mettere a nuovo i giubbini in pelle!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è il primo ingrediente che ci può venire in mente per mandare via la polvere e qualche segno sui giubbini.

La sua delicatezza lo rende perfetto per questo materiale perché lo pulisce senza aggredirlo, vediamo come usarlo!

Tutto quello che dovrete fare è riempire una ciotola con acqua tiepida e versare all’interno 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato.

Immergete un panno nella soluzione, strizzatelo per bene e passatelo delicatamente sul giubbino, poi asciugate con un panno in lana.

Aceto bianco

Altro ingrediente che non rovina la pelle è l’aceto bianco!

Non a caso viene usato anche per togliere graffi e macchie dalle borse in pelle che tendono a sporcarsi molto facilmente, specie quando parliamo di pura pelle.

Per usare questo metodo bisognerà mettere mezzo bicchiere d’aceto bianco in una ciotola con acqua e usare sempre il panno strizzato per bene, mai troppo bagnato.

Procedete passandolo sul giubbino e poi asciugate accuratamente.

Latte detergente

Ultimo trucchetto della Nonna per lucidare e rinfrescare i giubbini di pelle prima di indossarli è il latte detergente!

Questo prodotto, dal momento che viene usato per il viso, possiede una composizione estremamente delicata e per questo lo si può prediligere per gli indumenti in pelle.

Dovrete mettere qualche goccia di latte detergente su un disco di cotone o un batuffolo d’ovatta e passarlo su tutto il giubbino, lasciatelo per qualche secondo e poi togliete con un panno in lana.

La lana è indicata poiché lucida e non rovina il tessuto.

Avvertenze

Al fine di non avere delle macchie e di assicurarsi di poter usare i rimedi descritti, è necessario provarli prima in angoli non visibli.