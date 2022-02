Tenere pulite le scale, a volte, può essere una vera e propria impresa.

Le macchie che, al primo sguardo, sembrano semplici da rimuovere, possono in realtà essere incrostate sulla superficie: rimuoverle con i metodi tradizionali di pulizia può essere impossibile!

Il problema diventa più complesso quando si tratta di scale in marmo: questo materiale, infatti, elegante ma delicato allo stesso tempo non sempre può essere trattato con i classici rimedi.

Esistono, però, alcuni trucchetti semplici e veloci per pulire le scale in marmo e togliere le macchie in un battibaleno. Eccone alcuni.

Aceto bianco

Contro le macchie di ruggine che si formano spesso sui gradini delle nostre scale esiste un metodo semplice quanto efficace: l’aceto bianco.

Diluitene circa 150ml (più o meno un bicchiere) per ogni 500ml d’acqua in modo da creare un composto dall’alta efficacia pulente.

Sarà, infatti, sufficiente passare il composto sulla superficie delle vostre scale per averle immediatamente più pulite e accentuare il chiarore e i riflessi del marmo.

L’aceto bianco, infatti, scioglie anche lo sporco più resistente e, proprio perché diluito in acqua, non altera il colore originario del vostro marmo, preservandone le caratteristiche.

Insieme alle scale volete pulire anche i pavimenti? Ecco come fare.

Sapone di Marsiglia

Per lo sporco generico e la polvere che si accumula sulle nostre scale, potete usare un detergente fai da te delicato e naturale.

Vi basterà prendere del sapone di Marsiglia e scioglierlo in acqua calda. Normalmente, ne sono necessari 30 grammi ogni 500 ml d’acqua.

Dopo aver mescolato con attenzione, potete utilizzare il composto come acqua di lavaggio.

Con una sola passata, il marmo delle scale sarà subito più lucido, pulito e splendente.

Per lucidare il marmo, ecco altri consigli.

Pietra pomice

Un rimedio infallibile contro le incrostazioni di lunga data che hanno formato macchie o strisce gialle sul marmo delle nostre scale, un rimedio consiste nel ricorrere alla pietra pomice.

Bagnatela e strofinatela sulla parte macchiata sfregando con delicatezza e precisione.

Poi, sciacquate con un composto a base di acqua calda e sapone di Marsiglia. Il risultato? Scale più chiare e dal colore uniforme.

Sapete che potete utilizzare la pietra pomice anche per altri interventi domestici? Seguite questi suggerimenti.

Attenzione: la pietra pomice funziona in quanto ha efficacia abrasiva. Tuttavia, potrebbe graffiare il marmo in maniera permanente. Provatelo in un piccolo punto, verificando che non comporti alcun danno, prima di utilizzarlo su tutte le scale. Non usatelo affatto, invece, sul marmo di lusso.

Per togliere, invece, gli aloni dal marmo, provate questo trucchetto.

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio utilissimo contro le macchie di sporco di varia natura e, soprattutto, contro le strisce scure è il bicarbonato di sodio.

Prendetene una manciata e inumiditelo con un po’ d’acqua fino a formare un composto pastoso.

Applicate sulla parte del marmo macchiata o sporca lasciando agire per circa 20-30 minuti.

In questo lasso di tempo, il bicarbonato assorbirà lo sporco. Basterà, subito dopo, passare un po’ d’acqua e rimuovere il bicarbonato per notare come il marmo sia ormai super pulito.

Le vostre scale saranno splendenti!

N.B: il bicarbonato di sodio potrebbe graffiare il marmo delle scale. Anche in questo caso, testatelo su una piccola parte prima di decidere di utilizzarlo.

Per un’azione più precisa, soprattutto quando le strisce sono di piccole dimensioni, potete utilizzare un vecchio spazzolino da denti mettendoci sopra del bicarbonato di sodio umido e strofinando con delicatezza.

Anche in questo caso fate massima attenzione in quanto potreste graffiare il marmo.