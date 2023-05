Ora che le belle giornate stanno iniziando ad accompagnarci quotidianamente, non ci resta che pulire le sedie del balcone o del terrazzo in modo da goderci il nostro tempo all’aperto senza rinunciare al comfort di casa.

Tra i materiali per le sedie esterne ricorre la resina che è nota proprio per la sua capacità di resistere agli sbalzi termici, ai raggi solari e alle intemperie.

E come fare per pulirle? Facile, bastano questi trucchetti per averle come nuove. Vediamoli insieme!

Pasta al bicarbonato

Innanzitutto, vi consigliamo di utilizzare il bicarbonato, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 cucchiai di bicarbonato in una ciotola e aggiungere, poi, acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, applicatelo sulla sedia, in particolar modo sui punti che presentano macchie, strofinate con una spugnetta e lasciate agire per circa un’ora. Infine, dovrete risciacquare e… le vostre sedie saranno come nuove!

Ovviamente, potete anche produrre una quantità maggiore di questa crema e distribuirla lungo tutta la superficie che desiderate sbiancare.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è un ingrediente che vanta un’azione pulente e sbiancante. Vi ricordiamo, infatti, che è molto efficace anche per sbiancare le piastrelle e le fughe annerite!

Potete, quindi, direttamente versare l’aceto su una spugna non abrasiva e strofinarla, poi, sulla sedia energicamente in modo da togliere tutto lo sporco incrostato.

In alternativa, potete anche versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella contenente 1 litro di acqua calda, immergere una spugna al suo interno e passarla sulla superficie da pulire. Infine, risciacquate e…il gioco è fatto!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, è possibile utilizzare anche l’acido citrico, il quale vanta lo stesso potere sbiancante e pulente pur essendo più ecologico.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi basterà, quindi, mescolare 150 grammi di acido citrico in un flacone spray contenente un litro di acqua tiepida e agitarlo energicamente in modo da amalgamare gli ingredienti. Dopodiché, vaporizzate abbondantemente la miscela così ottenuta sulla sedia di resina, strofinate sulle macchie con una spugnetta e risciacquate.

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il tanto noto limone, l’ agrume usato dalle nostre nonne per ottenere un bucato bianco e profumato?

Per provarlo, dovrete riempire un secchio con acqua calda e aggiungere, poi, il succo di un limone grande. A questo punto, immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sulle sedie di resina da pulire. Infine, risciacquate, asciugate e le vostre sedie saranno pulite come non mai!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, è noto proprio per le sue proprietà pulenti molto delicate che lo rendono adatto per pulire tutte le superfici senza il rischio di danneggiarle. Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per lo sgrassatore universale fai da te!

Aggiungete, quindi, 2 cucchiai di scaglie di sapone in un secchio contenente un litro di acqua calda e utilizzate questa miscela saponata per pulire le vostre sedie in resina, strofinando energicamente con una spugnetta. Dopodiché, risciacquate accuratamente fino a quando lo sporco non sarà solo un brutto ricordo!

Sapone giallo

Oltre al sapone di Marsiglia, potete anche ricorrere al sapone giallo, un prodotto naturale noto per le sue proprietà altamente sgrassanti e lucidanti. Prendete, quindi, un pezzetto di prodotto, fatelo aderire bene su una spugnetta, dopodiché inumiditela e passatela su tutta la sedia.

Vedrete che si produrrà una schiumetta in grado di rimuovere tutto lo sporco. A questo punto, lasciate agire per un po’ e risciacquate.

Se volete anche pulire il balcone

Se volete anche approfittare di queste belle giornate per pulire il balcone, ecco un video per voi!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi prima in un angolo non visibile delle sedie di resina in modo da essere certe di non macchiarle o danneggiarle in nessun modo.