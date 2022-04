Il bagno si sa, per sua stessa natura è l’ambiente della casa più soggetto allo sporco. Oltre, infatti, al calcare e alla formazione di muffa dovuta all’eccesso di umidità, accumula anche molta polvere.

Solitamente questa va a depositarsi lungo le piastrelle e le fughe, ovvero gli spazi che separano una mattonella dall’altra, e tende ad annerirle.

Ma per fortuna, oggi vedremo insieme alcuni rimedi casalinghi e naturali per sbiancare le fughe e le piastrelle del bagno in maniera facile e veloce!

Pasta al bicarbonato e aceto

Il primo rimedio naturale che vogliamo consigliarvi consiste nel mescolare insieme due ingredienti noti a partire dalle nostre nonne per le loro proprietà pulenti e sbiancanti in grado di ridonare candore alle piastrelle e alle fughe: il bicarbonato di sodio e l’aceto.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolare il bicarbonato con un po’di aceto a filo fino ad ottenere un composto pastoso abbastanza denso. Quando otterrete l’effervescenza generata dalla combinazione di questi due ingredienti, passate il composto sulle fughe e sulle piastrelle e strofinate con uno spazzolino da denti.

Fate agire per un po’, dopodiché risciacquate e asciugate: noterete che il nero dalle piastrelle e dalle fughe sarà solo un brutto ricordo! Le proprietà antimicotiche dell’aceto bianco, inoltre, lo renderanno efficace a rimuovere e a prevenire la formazione di muffa che può crearsi tra le piastrelle.

N.B Vi consigliamo di non utilizzare l’aceto sulle piastrelle in marmo o su pietra naturale poiché potreste causare un danno permanente.

Limone

Oltre all’aceto e al bicarbonato, anche il limone si rivela molto efficace per sbiancare le fughe e le piastrelle del bagno, grazie alle sue proprietà pulenti, sgrassanti e antibatteriche. Inoltre, rilascerà anche un profumo inebriante in tutto il bagno!

Aggiungete, quindi, il succo di 1 limone in una ciotola contenente circa 1 litro d’acqua e immergete, poi, una spugnetta in questa miscela. Dopodiché, passatela sulle piastrelle in ceramica e sulle fughe e strofinate fino a rimuovere tutto lo sporco: addio sporco!

Percarbonato

Il percarbonato è considerato una sorta di “cugino” del bicarbonato con una funzione sbiancante ancora più efficace. Non a caso, infatti, viene utilizzato per rendere bianco come non mai il bucato!

Poiché, però, questo prodotto si attiva con le alte temperature, ricordatevi di scioglierlo sempre in acqua calda, che sia almeno a 40-50°. Unite, quindi, una parte di percarbonato con 3 parti di acqua e applicate il composto così ottenuto sulle fughe e sulle piastrelle. Dopodiché spazzolate e dopo aver atteso una decina di minuti, ripulite con un panno pulito.

N.B È consigliabile mettere sempre i guanti se scegliete di usare il percarbonato.

Sapone giallo

Non poteva mancare alla lista il sapone giallo, il quale è noto proprio per la sua capacità di sgrassare a fondo le superfici senza danneggiarle. La sua funzione smacchiante, inoltre, è sfruttata anche per rimuovere le macchie gialle dal wc!

Vi basterà, quindi, prendere un panetto di questo sapone e tagliarne qualche pezzo, dopodiché scioglietelo in mezzo litro d’acqua e versate il tutto in un vaporizzatore.

Spruzzate la miscela così ottenuta direttamente sulle fughe della doccia, strofinate con uno spazzolino, poi risciacquate e asciugate: le vostre piastrelle e fughe saranno pulite come non mai!

Acqua ossigenata e maizena

Infine, vediamo un ultimo rimedio da provare soprattutto in caso di sporco molto ostinato che non va via con i rimedi sopra indicati: il mix di acqua ossigenata e l’amido di mais.

Prendete, quindi, 1 bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e 3 cucchiaini di amido di mais e mescolateli fino ad ottenere una pasta omogenea.

Utilizzate, poi, uno spazzolino da denti per strofinare la pasta così ottenuta sulle fughe e piastrelle e lasciate agire per circa un’ora. Infine, procedete lavando con acqua e aceto.

Avvertenze

Gran parte delle piastrelle è in ceramica, materiale versatile e dalla facile pulizia. Ciò non vieta che ce ne siano di altri materiali. Proprio per questo seguite sempre le indicazioni di produzione prima di cominciare con la pulizia delle piastrelle.