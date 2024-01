Come pulire i soprammobili con un vecchio guanto

Per chi come me, ama avere vari soprammobili a casa per abbellirla e decorarla, sa bene quanto a volte siano “fastidiosi” perché tendono ad accumulare molta polvere.

E quanto è difficile pulirli, poi, a causa delle loro forme e della polvere che si incastra nei piccoli spazi!

Ma oggi vi rivelo un segreto che mi ha permesso di pulire questi soprammobili velocemente usando solo un vecchio guanto! Vediamo come fare!

Come fare

Come abbiamo già detto, pulire i soprammobili a volte risulta essere davvero faticoso perché dobbiamo stare attenti alle decorazioni o agli spazi più piccoli che accumulano polvere.

Dovremmo munirci, infatti, non solo di un panno in microfibra ma anche di alcuni coton fioc. Ma in realtà, potete fare a meno di queste cose in quanto basta ricorrere a un vecchio guanto in lana!

Se, infatti, avete nel vostro armadio dei vecchi guanti in lana che non usate più sarete felici di sapere che questi possono diventare dei “piumini” fai da te.

La lana, infatti, è un materiale in grado di richiamare subito a sé la polvere grazie alla funzione elettrostatica che esercita.

Indossate, quindi, il guanto e passate le dita sui soprammobili seguendo tutta la sua superficie e ripassando più volte soprattutto negli spazi stretti dove a volte tende ad accumularsi maggiormente la polvere.

Una volta che il guanto si sarà riempito di polvere, toglietelo e scuotetelo in modo da rimuoverla, dopodiché indossatelo nuovamente.

In questo modo eviterete di far accumulare troppa polvere e compromettere l’efficacia di questo trucchetto.

Con miscela antipolvere

Se volete anche pulire i vostri soprammobili, rimuovere eventuali macchie di polvere e prevenire la sua comparsa, allora potete utilizzare una miscela antipolvere fai da te! Munitevi, quindi, di:

400 ml d’acqua

1 cucchiaio di olio d’oliva

1/2 bicchiere d’aceto di mele

succo di 1 limone

Iniziate con il filtrare il succo di limone, dopodiché aggiungete gli altri ingredienti fino ad ottenere un’unica soluzione. A questo punto, trasferitela in un flacone con spray e vaporizzate la miscela così ottenuta direttamente sul guanto di lana.

Infine, passatelo sul soprammobile più volte concentrandovi soprattutto sui punti dove ci sono le macchie e il gioco è fatto!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come realizzare questo spray cattura polvere in modo non solo da rimuoverla ma anche da prevenirla!

N.B Ovviamente, vi suggeriamo di evitare di utilizzare questa miscela in caso di soprammobili particolarmente delicati o porosi che non possono essere bagnati.

Altri utilizzi del guanto

Il guanto in lana è adatto non solo per pulire i soprammobili grazie alla sua praticità, ma anche superfici più vaste, come i mobili.

Vi ricordo, inoltre, che la lana è il tessuto ideale anche per lucidare i mobili in legno. Non a caso, il panno in lana è spesso considerato un panno cattura polvere fai da te!

Quindi, indossate il guanto e divertitevi a spolverare le varie superfici della casa mentre vi sembrerà semplicemente di accarezzarle!

Avvertenze

Assicuratevi di non danneggiare o macchiare i soprammobili, per cui provate prima i rimedi prima su un angolino nascosto.