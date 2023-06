Uno degli incubi domestici che tutte viviamo riguarda la formazione della polvere che sembra essere inevitabile nonostante la pulizia.

Quante volte, infatti, vi è capitato di rimuoverla e di ritrovarla sulle superfici poco dopo? Soprattutto durante queste giornate ventose, le porte aperte diventano un vero e proprio lasciapassare per la polvere in casa.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo alcuni trucchetti per non avere troppa polvere in casa quando abbiamo le porte aperte!

Pulizia quotidiana

Innanzitutto, prima ancora di vedere i trucchetti da provare, è bene ricordare che la migliore forma di prevenzione è la pulizia quotidiana, la quale ci permette di non accumulare troppa polvere.

Cercate, quindi, di rimuoverla quanto più spesso possibile e nel farlo, accertatevi di toglierla sulle superfici quali i mobili della vostra casa, le mensole, altre superfici orizzontali e il pavimento. Vi ricordiamo, inoltre, di procedere dall’alto verso il basso evitando così di spostarla da una parte all’altra.

Nei giorni ventosi

Sebbene il caldo ci spinga a tenere le porte sempre aperte per avere un po’ di aria fresca in casa, vi consigliamo di chiuderle nelle giornate particolarmente ventose, poiché il vento tende a portare dentro residui di polvere.

Se non volete, poi, rinunciare all’aria fresca, potete anche semplicemente socchiudere le porte in modo da impedire il libero accesso alla polvere in casa o usare delle tende antipolvere o anche delle zanzariere.

Sapone di Marsiglia

A questo punto, passiamo agli ingredienti in grado di prevenire la comparsa della polvere in casa. Tra questi figura il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà smacchianti e pulenti ed è in grado di pulire gran parte delle superfici senza danneggiarle.

Vi basterà, quindi, aggiungere un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido in un flacone spray contenente acqua, agitarlo per mescolare e il vostro spray antipolvere è pronto per l’uso!

Dovrete semplicemente vaporizzarlo sulle varie superfici della vostra casa, passare un panno e noterete che non solo aiuterà a rimuovere la polvere in un batter d’occhio, ma sarà efficace anche per contrastare la sua formazione poiché formerà uno strato isolante tra cariche opposte impedendo così che la superficie “richiami” a sé le particelle di polvere.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Aceto

Come il sapone di Marsiglia, anche l’aceto è un ingrediente in grado di ritardare la formazione della polvere. Perciò, è una manna dal cielo per dire addio alla polvere in casa!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare parti uguali di aceto e di acqua, e travasare la miscela così ottenuta in un flacone spray. Dopodiché, vaporizzate questo composto sulle varie superfici di casa, passate un panno e infine, asciugate accuratamente.

Oltre a pulire e contrastare la formazione della polvere, l’aceto aiuterà anche a lucidare e rendere brillanti le varie superfici (tranne il marmo e la pietra naturale).

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto su superfici quali pietra naturale o marmo perché potrebbe corroderle.

Bicarbonato

Dopo l’aceto e il sapone di Marsiglia, non poteva mancare all’appello il bicarbonato di sodio, un ingrediente da dispensa dalle proprietà smacchianti e assorbenti. Non a caso, viene in nostro soccorso per sgrassare il piano cottura incrostato!

Versate, quindi, un cucchiaio di bicarbonato in mezzo litro d’acqua, travasate poi questa miscela in un vaporizzatore e spruzzatela sulle superfici di casa. Dopodiché, passate un panno in microfibra e la polvere sarà solo un brutto ricordo!

Miscela antipolvere

Infine, vediamo un ultimo trucchetto per contrastare e prevenire la formazione della polvere in casa: la miscela antipolvere fai da te, la quale coniuga le proprietà di più ingredienti.

Versate, quindi, 2 bicchieri d’acqua, 2 di aceto, 1 di sapone di Marsiglia e 1/2 cucchiaio di olio d’oliva in un flacone con spray, dopodiché agitate il tutto per mescolare bene gli ingredienti. A questo punto, vaporizzate la miscela così ottenuta sulle varie superfici di casa e passate un panno: si formerà una sorta di barriera in grado di proteggere la superficie dalla polvere!

E se volete un video tutto per voi per vedere come realizzare lo spray cattura-polvere, ecco a voi!

Avvertenze

Non utilizzate l’aceto sulle superfici di marmo o di pietra naturale perché l’acidità di questo ingrediente potrebbe corroderle.