In estate, noi tutte non possiamo fare a meno di usare i tanto amati sandali, calzature che ci permettono di tenere i piedi scoperti e freschi.

Inoltre, rendono anche il nostro outfit più casual e alla moda! L’eccessivo utilizzo, però, fa sì che le suole si consumino e si anneriscano.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire le suole annerite dei sandali prima di metterli via!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di sbiancare e rimuovere le macchie dalle suole dei vostri sandali.

In questo caso, dovrete semplicemente versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotola, aggiungere l’acqua quanto basta fino ad ottenere un composto denso e strofinarlo, poi, con uno spazzolino dalle setole morbide sulle suole.

Aceto

Anche l’aceto è un rimedio molto efficace per pulire non solo le suole ma anche le scarpette annerite con il tempo. In questo caso, dovrete versare l’aceto su su un panno in microfibra già inumidito e strofinarlo con forza su tutta la suola.

Dopodiché, fate agire per un po’ in modo da far ammorbidire eventuali incrostazioni e procedete con l’ammollo in una bacinella o semplicemente passando un altro panno per risciacquare la suola.

Sapone di Marsiglia

Se c’è un ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti e smacchianti, questo è il sapone di Marsiglia, il quale è utilizzato anche per realizzare lo smacchiatore fai da te, adatto per tutte le superfici perché molto delicato!

Per pulire la suola annerita, dovrete mettere giusto qualche scaglia su una spugnetta e strofinare sulla suola. Dopodiché, risciacquate con abbondante acqua.

Sapone giallo

Come il sapone di Marsiglia, anche il sapone giallo è usato per sgrassare le superfici di casa in maniera facile e veloce. Vi ricordiamo, infatti, che è in grado di togliere tutte le incrostazioni dal piano cottura.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Prendete una pallina di questo sapone, spalmatela su uno spazzolino da denti vecchi o una spazzola e strofinate energicamente sulla suola. Dopodiché, fate agire per un po’ e risciacquate accuratamente.

Limone

Dopo tutti gli ingredienti menzionati, come potevamo non citare il limone, l’agrume dalle molteplici proprietà? In questo caso, per sfruttare al meglio questo ingrediente dovrete ricavare il succo di un limone, versarlo su una spugnetta e passarla energicamente sulle suole delle scarpe.

Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

Crema sbiancante fai da te

In caso di macchie molto ostinate, abbiamo noi il rimedio che fa per voi: la crema sbiancante fai da te, la quale coniuga insieme più ingredienti fino ad ottenere un prodotto super efficace! Munitevi, quindi, di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di acqua ossigenata

1 cucchiaio di dentifricio di pasta bianca

Mescolate l’acqua ossigenata con il bicarbonato fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel, poi, aggiungete un po’ di dentifricio. A questo punto mettete questo composto sullo spazzolino e strofinate accuratamente sulle suole delle scarpe. Infine, fate agire per un po’ prima di risciacquare con un panno in microfibra inumidito e strizzato.

Come sbiancare le sneakers (VIDEO)

E se volete anche sbiancare le sneakers, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Provate prima i rimedi descritti su un angolo nascosto così da assicurarvi di non danneggiare o macchiare le suole delle scarpe.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.